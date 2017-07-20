В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение «в город».

«При этом для проведения работ будет …