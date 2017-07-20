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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Самара. Когда откроют дороги?

Самара. Когда откроют дороги?

На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч 

20 июля 2017, 04:39
Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке

Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке

В Самаре на пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке. Пока в одном направлении - в сторону выезда из города. Машины едут по двум полосам. В субботу будет запущена ещё одна в противоположном направлении. На месте сегодня 

20 июля 2017, 01:36
Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия.  Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта 

20 июля 2017, 01:06
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
Как поясняют специалисты, благодаря токопроводящим наноэлементам, внедренным в классическое дорожное покрытие, серьезно сокращаются 

7 июля 2017, 03:32
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

К началу зимы должна завершиться реконструкция дороги к аэропорту Курумоч. Напомним, работы там начались еще 2 года назад. При этом из 2 миллиардов 300 миллионов рублей, предназначенных на стройку, пока освоена лишь половина. Дорога в аэропорт сейчас готова на 65%. 

31 мая 2017, 05:17
Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2». 

Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не 

29 мая 2017, 05:07
Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Механизм государственно-частного партнерства не сработал в отношении магистрали «Центральная» в Самаре

Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.
Зал для 

24 апреля 2017, 06:31
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