Событие грандиозного масштаба. В четверг утром в Самаре открыли движение по новому тоннелю на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Правда, пока в тестовом режиме - движение там идет только в направлении «из города».
Пересечение Московского и Ракитовского шоссе. Въезд в город идет по старой схеме, а выезжают автомобилисты уже по подземному тоннелю. Правда, перед этим приходится постоять в пробке.
Всего на этой развязке будет 6 полос, три в одну сторону и столько же в другую. Еще три полосы на самом кольце - не считая тротуаров и велодорожек. Движение «в город» здесь начнется 22 июля.
Сергей Сурков, директор ООО "Самаратрансстрой":
- В субботу утром будет закрываться Волжское шоссе, чтобы примкнуться к тоннелю, движение в город будет пущено как раз по резервной полосе.
Изменится схема движения и в районе проспекта Кирова.
Павел Оськин, начальник участка ООО "Самаратранстрой":
- Движения с Бубнова влево по Московскому шоссе не будет. Так предусмотрено проектом. То есть мы закрываем движение в понедельник, но от Ташкентской до Бубнова мы открываем полностью. Работы займут недели три, к середине августа мы планируем все подготовить под асфальт - это на Волжском шоссе, а уже к 1 сентября запустить "Ракиту" в полном объеме.
График работ соблюдается. К 15 августа доделают перекресток - Московское шоссе/ Ташкентская. Оба тоннеля, и на проспекте Кирова, и на Ракитовсом шоссе, обещают полностью открыть к 1 сентября. В целом работы на Московском, которые начались еще в 2014-м, обещают завершить до начала зимы. До этого предстоит еще сделать газоны, велодорожки и тротуары.
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