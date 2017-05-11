Специалисты муниципального "Спецремстройзеленхоза" приступили к акарицидной (противоклещевой) обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории областного центра.
По данным предприятия, в настоящее время эта работа выполнена на 38 городских объектах на общей площади 41,5 гектаров. Всего МП предстоит разбрызгать спецвещества на 145 городских объектах во всех районах мегаполиса на 98 гектарах.
В этом году комплекс мероприятий по уничтожению клещей начали осуществлять немногим позже обычных сроков, поскольку в связи с холодными погодными условиями период активизации клещей наступил позже. Все работы сотрудниками МП выполняются в соответствии с инструкцией. На открытых участках полный распад действующего химического вещества происходит на протяжении 1,5 месяцев. В течение этого периода клещи на обработанных участках погибают.
Используемый препарат действует исключительно на паразитов, заверяют чиновники. Он не представляет токсикологической опасности для людей, а также не несет угрозы здоровью собак, кошек и других животных.
Отметим, несмотря на противоклещевую обработку, при посещении зеленых территорий следует соблюдать меры личной предосторожности.
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