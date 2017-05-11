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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
Всего МП «Спецремстройзеленхоз» нужно обработать 145 городских объектов во всех самарских районах на 97,81 

11 мая 2017, 03:38
В губернии продолжается нашествие клещей

В губернии продолжается нашествие клещей

В Самарской области от укусов клещей уже пострадали 254 жителя. В том числе 63 ребенка. Однако это в 3,6 раза меньше, чем за тот же период 2016 года.
На энцефалит в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 144 кровососа. Каждый 

5 мая 2017, 05:12
Как не оказаться жертвой кровососа?

Как не оказаться жертвой кровососа?

За последнюю неделю число жителей Самарской области, пострадавших от клещей, увеличилось вдвое. Жертвами кровососов стали 138 человек, из них 34 ребенка. Каждый пятый членистоногий оказался с вирусом энцефалита, а 3% - с боррелиозом. Обе инфекции вполне реально угрожают жизни заболевшего.

2 мая 2017, 05:45
Самарскую область атаковали клещи

Самарскую область атаковали клещи

В праздничные, по-летнему теплые выходные жителей региона атаковали клещи. До этого, чтобы сдать членистоногих на исследование, в центр гигиены и эпидемиологии обращались единицы. Сегодня, в первый рабочий день недели, здесь ажиотаж. Галина Епихина привезла клеща, который присосался к ее сыну. 

2 мая 2017, 04:55
Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

Клещи атакуют: безопасно ли гулять в самарских парках?

В Самарской области растет число пострадавших от укусов клещей. В травмпункты и поликлиники с начала сезона обратились уже почти 3 тысячи жителей региона. Каждый пятый исследованный кровосос заражен вирусом энцефалита. Терять бдительность опасно для жизни. Тем более, что подцепить клеща 
26 мая 2016, 08:05
В Самарской губернии будут обрабатывать лес от вредителей

В Самарской губернии будут обрабатывать лес от вредителей

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области убедительно просит граждан воздержаться от посещения лесов с 10 мая по 1 июня на территории Кинельского, Клявлинского, Похвистневского, Шенталинского и Шигонского лесничеств.
Ограничение связано с предстоящими авиационными и наземными работами 

30 апреля 2013, 04:51
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