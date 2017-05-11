В губернии продолжается нашествие клещей В Самарской области от укусов клещей уже пострадали 254 жителя. В том числе 63 ребенка. Однако это в 3,6 раза меньше, чем за тот же период 2016 года.

На энцефалит в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 144 кровососа. Каждый …