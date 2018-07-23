Шестой кассационный суд разместится в Самаре В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.

"Пожалуй, главный итог сегодняшнего дня, итог более чем полугодовой работы - принятие решения о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре! … "Пожалуй, главный итог сегодняшнего дня, итог более чем полугодовой работы - принятие решения о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре!