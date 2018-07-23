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Шестой кассационный суд разместится в Самаре
В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.
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18 июля 2018, 09:50
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Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах
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16 июля 2018, 04:56
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Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума
В пятницу, 13 июля, прошло заседание совета Самарской губернской думы. Парламентарии должны были высказаться на самую резонансную в Рунете тему - закон о повышении пенсионного возраста. Напомним, что правительство России предложило поднять возрастную планку для пенсионеров. Сейчас женщины выходят на …
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13 июля 2018, 03:16
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Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода
Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо …
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8 июля 2018, 10:39
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья
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7 июня 2018, 12:08
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Михаил Бабич поздравил ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с Днем пограничника
В Самаре 25 мая состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летней годовщине образования Пограничной службы ФСБ России. От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с профессиональным праздником поздравил главный …
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28 мая 2018, 04:37
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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО
В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». …
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17 мая 2018, 05:57