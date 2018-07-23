10
02
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           d8b  8888888888P   .d88888b.      d8b  Y88b   d88P  888     888 
           Y8P        d88P   d88P" "Y88b     Y8P   Y88b d88P   888     888 
                     d88P    888     888            Y88o88P    888     888 
 888  888  888      d88P     888     888    8888     Y888P     Y88b   d88P 
 888  888  888     d88P      888     888    "888      888       Y88b d88P  
 888  888  888    d88P       888 Y8b 888     888      888        Y88o88P   
 Y88b 888  888   d88P        Y88b.Y8b88P     888      888         Y888P    
  "Y88888  888  d8888888888   "Y888888"      888      888          Y8P     
                                    Y8b      888                           
                                            d88P                           
                                          888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Шестой кассационный суд разместится в Самаре

Шестой кассационный суд разместится в Самаре

В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.

"Пожалуй, главный итог сегодняшнего дня, итог более чем полугодовой работы - принятие решения о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре! 
18 июля 2018, 09:50
Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах

Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах

В понедельник, 16 июля, Дмитрий Азаров подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в губернаторских выборах.

Напомним, что голосование пройдет 9 сентября, всего лишь через 55 дней. Рабочая группа проверила все бумаги, и затем председатель комиссии Вадим Михеев подтвердил, 

16 июля 2018, 04:56
Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума

Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума

В пятницу, 13 июля, прошло заседание совета Самарской губернской думы. Парламентарии должны были высказаться на самую резонансную в Рунете тему - закон о повышении пенсионного возраста. Напомним, что правительство России предложило поднять возрастную планку для пенсионеров. Сейчас женщины выходят на 
13 июля 2018, 03:16
Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо 
8 июля 2018, 10:39
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. 
7 июня 2018, 12:08
Михаил Бабич поздравил ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с Днем пограничника

Михаил Бабич поздравил ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с Днем пограничника

В Самаре 25 мая состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летней годовщине образования Пограничной службы ФСБ России. От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича ветеранов и сотрудников отряда пограничного контроля «Поволжье» с профессиональным праздником поздравил главный 

28 мая 2018, 04:37
Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

17 мая 2018, 05:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх