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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре отключили горячую воду

В Самаре отключили горячую воду

В Самаре сейчас далеко не везде есть горячая вода. Ее отключили накануне в связи с гидравлическими испытаниями, которые продлятся как минимум до 19 июля, то есть до вечера четверга.

Сейчас повышенным давлением проверяют тепловые сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской и 

17 июля 2018, 05:32
В блогах: Что творят в Самаре местные

В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского

Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", 
6 июля 2018, 07:49
Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Для экономии воды коммунальщики советуют самарцам принимать душ вдвоем

Самарские коммунальщики выступили с неожиданной идеей — они посоветовали горожанам принимать душ вдвоем ради экономии воды. Оказалось, что на расходование живительной влаги повлияли жара и наводнившие город туристы. В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% 
5 июля 2018, 10:05
С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду. Это будет необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Первыми, с 16 по 23 июля будут проверены магистрали Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.  С 23 

2 июля 2018, 03:53
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.

Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой 

27 июня 2018, 03:14
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в 

8 июня 2018, 03:33
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