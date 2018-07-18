Почти чрезвычайная ситуация сложилась в селе Дмитриевка Нефтегорского района: полтора месяца без воды провели местные жители. Правда, представители МЧС положение чрезвычайным пока не признали, так как в пожарных гидрантах напор есть, а жителям воду доставляют бойлерами. Тем не менее, для трети села даже приготовить пищу или постирать - настоящая проблема. Под угрозой закрытия детский сад и больница.
Единственный источник воды для жильцов домов по улице Урожайной - трактор с бойлером. Наполнять все имеющиеся в доме емкости приходится пожилым женщинам, ведь мужчины на работе.
- Водопровод перестал работать 28 мая, - рассказывает жительница села Дмитриевка Вера Брусенцева. - Ни толком приготовить, ни постирать. Воду начали возить только неделю назад, а раньше кто куда ездил за ней.
Перебои с водой в селе, говорят, бывали и раньше, но обычно это растягивалось, максимум, на два-три дня. Да и то она появлялась по вечерам.
Раньше в Дмитриевке работали семь скважин, сейчас остались три. Причем, все они сосредоточены на одном конце села. Специалисты говорят, что мощности насосов просто не хватает, чтобы обеспечить необходимое давление. После того, как начались перебои, власти попытались поменять один из насосов на более мощный, но с забившимися фильтрами и старыми трубами агрегат справиться не смог. Тем временем граждане начали с жалобами обращаться во все инстанции. На ситуацию обратило внимание региональное отделение Общероссийского народного фронта. Тогда и удалось состыковать жителей с районными властями и коммунальщиками. Правда, сначала разговор шел на повышенных тонах.
- Повторяю еще раз, аварии никакой нет, все три скважины работают в штатном режиме. Заменили насосы, - уверяли коммунальщики.
Как они утверждают, общее потребление воды не выросло. Просто из-за жаркой погоды хватать ее стало не всем. Сейчас воды нет примерно в третьей части села.
- Это говорит о том что, как вода была, так она и есть, но ее просто берут процентов 60 на полив несанкционированно. Ходили мы по домам, люди все знают. Предупреждали, говорили об этом остальным жителям, у кого вода есть, они ответили - нам все равно. Мы поливаем и ладно, - рассказывает директор МУП ЖКХ "Утевское" Александр Киселев.
Сейчас решено к одной из скважин пустить новую трубу, а для ускорения решения проблемы проложат ее прямо по земле. Затем займутся прочисткой других.
- Мы сегодня из бюджета выделяем около 450 тысяч рублей на закупку трубы для того, чтобы подать ее на водозабор и около 180 тысяч - на реанимирование скважины, - комментирует врио главы Нефтегорского района Валентин Пичугин. - В дальнейшем будут работать программные средства ЖКХ на освоение скважины — всего около миллиона с небольшим рублей.
Как пообещали власти, первые результаты должны быть уже через неделю. Ситуацию будут держать под контролем и в начале августа снова обсудят ее с жителями.
Сейчас дождь для многих жителей Дмитриевки настоящая манна небесная. Конечно, пить или готовить пищу на этой воде никто не будет, но, во всяком случае, о поливе огородов беспокоиться не нужно. К слову, именно по этой причине в трубах, возможно, поднимется давление и у кого-то дома из крана, наконец, пойдет вода.