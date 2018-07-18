В Самаре отключили горячую воду В Самаре сейчас далеко не везде есть горячая вода. Ее отключили накануне в связи с гидравлическими испытаниями, которые продлятся как минимум до 19 июля, то есть до вечера четверга. Сейчас повышенным давлением проверяют тепловые сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской и …