Залезли в рекордные госдолги: чем чревата 70-миллиардная закредитованность для жителей Самарской области? Государственный долг Самарской области достиг, по разным оценкам, от 60 до 75 миллиардов рублей. Чтобы полностью с ним рассчитаться, может понадобиться около 70 лет. И это притом что регион могут обязать ежегодно сокращать долговые обязательства на 5 процентов. В условиях …