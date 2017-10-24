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Залезли в рекордные госдолги: чем чревата 70-миллиардная закредитованность для жителей Самарской области?

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Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры

Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры

63-регион оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков.
11 октября 2017, 08:04
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Самарская область получит деньги на школы, поликлинику и подготовку к ЧМ-2018

Совещание с депутатами Государственной думы провел в этот четверг глава Самарской области Дмитрий Азаров. На рабочей встрече обсуждали вопросы выделения федеральных средств, говорили об участии региона в различных проектах и искали пути решения наиболее острых проблем.

В совещании с главой 63 

6 октября 2017, 10:51
Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Районы Самары смогут зарабатывать на рекламе до 32 миллионов в год

Внутригородские районы получают новый источник финансирования. Такое решение принято на 30-м заседании самарской городской Думы. С 1 января 2018 года в казну внутригородских районов будет зачисляться госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламы, размещаемой на фасадах, крышах и иных элементах 

18 сентября 2017, 11:49
Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
Как отмечается, согласно базовому прогнозу, уменьшение пенсий осуществят поэтапно: 2018 год 

12 сентября 2017, 10:09
Как пополнить областную казну?

Как пополнить областную казну?

Как дополнительно пополнить самарскую областную казну - обсудили на рабочей встрече губернатор Николай Меркушкин и сенатор Совета Федерации от региона, бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Отмечено, что для губернии важно участие в проекте "Безопасные дороги".  Из 20 млрд рублей, которые 

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СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

Российскому Минздраву не хватает денег на зарплаты медикам в 2019-2020 годах. Из-за этого в бюджете может образоваться дыра, сообщают «Ведомости».
По сведениям издания, такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 годы. Там говорится, что денег в 

7 сентября 2017, 11:12
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