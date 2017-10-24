Аттракцион неслыханной щедрости. В 63-м регионе потрачено более полутора миллиардов рублей на проекты, которые потом воплощать в жизнь никто не стал. Что это: бесхозяйственность, недостаток профессионализма чиновников или неизбежные расходы, которые всегда были, есть и будут?
Бюджет Самарской области на 2017 год сегодня выглядит так:
Доходы - 152 млрд руб.
Расходы - 155,3 млрд руб.
Дефицит - 3,3 млрд руб.
При этом последний показатель мог бы быть и ниже.
Михаил Матвеев, депутат Самарской губернской думы:
- Только за 15-й год были профинансированы почти на 1,5 миллиарда рублей проектные работы, из которых большая часть впоследствии не была реализована. Это разные проекты физкультурно-оздоровительных комплексов, детсадов, учреждений в дорожной сфере, еще где-то. У нас нереализованных проектов брошенных огромное количество.
Среди самых громких нереализованных проектов в регионе - строительство Сергиевской птицефабрики. В нее было вложено 4 миллиарда рублей, однако для завершения нужно еще 11. Где их взять - не известно. Также пока нет денег на уже спроектированные новое здание Речного вокзала в Самаре и ипподром. НЕ ясна судьба уже демонтированного Ледового дворца спорта ЦСК ВВС. В областном бюджете на его возведение 2,5 миллиарда рублей не предусмотрены. И не известно, даст ли их компания «Роснефть», как это предполагалось ранее.
Алексей Ульянин, руководитель ГК «Технология управления»:
- Вопросы финансирования завязаны не только на подрядчике и его платежеспособности, но и на мировой конъюнктуре. Серьезные проекты, которые финансируются ВЭБом, зависят от ликвидности банка, приоритетности проекта, а приоритеты могут меняться. В условиях дефицита бюджета эти приоритеты меняются достаточно быстро. Поэтому отдельные проекты, которые начинались, могут пересматриваться и в стадии заморозки находиться, и никогда не будут реализованы. Власть, конечно, должна нести ответственность за такие вещи.
Еще одна проблема - незавершенные проекты бьют по местным бизнесменам. К слову, на полтора миллиарда, которые ушли из казны на оплату ныне брошенных проектов, можно построить, например, 10 детских садов или возвести 10 десятиэтажных домов, в которых получат квартиры 600 бюджетников.
Что можно построить за 1,5 млрд руб.:
10 детских садов;
10 десятиэтажных домов на 600 квартир.
Впрочем, есть шанс, что эти деньги все-таки принесут пользу. Готовые проекты, к счастью, не имеют срока годности. Правда, их придется корректировать с учетом изменения стоимости работ и стройматериалов, а также изменений в строительных нормах и правилах.
Михаил Арзянцев, директор ООО «Архитектурно-проектная мастерская»:
- Если просто изменился инфляционный коэффициент, то можно проверить смету. Как правило, экспертиза проходит полтора месяца. Плюс доработка. Думаю, в течение 3-4 месяцев, если изменится смета, возможно получение новой экспертизы на сметную документацию и дальнейшая реализация объекта.
«ТЕРРА» будет следить за судьбой всех этих объектов.
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