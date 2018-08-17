20 лет дефолту: вспоминаем, как это было … В пятницу, 17 августа, исполняется ровно 20 лет со дня дефолта в России. В этот день случилось страшное - правительство приостановило выплаты по госдолгу и понизило курс национальной валюты. Накануне дефолта соотношение доллар/рубль выглядело как 6.24, но уже к концу