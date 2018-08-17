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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

В областной столице продолжается ремонт на улице Свободы на участке от Георгия Ратнера до улицы 22 Партсъезда. До конца этой недели там обещают закончить ремонт картами более 100 погонных метров. Приводят в порядок покрытие по всей ширине проезжей части, меняют 
17 августа 2018, 03:22
В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В четверг, 16 августа, в Самарской области произошла смертельная авария. В 12:30 60-летний водитель ехал на машине «ВАЗ 2109» по трассе «Отрадный – Борское - Новый Кутулук – Богдановка». На 4 километре трассы автомобилист не смог выбрать безопасную скорость и 
17 августа 2018, 02:59
Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

В пятницу, 17 августа, совет депутатов Ленинского района Самары принял отставку районного главы Дмитрия Титова. По словам депутата Вячеслава Дубенского, чиновник решил уйти по собственному желанию, но причину так и не озвучил.

Напомним, что Дмитрий Титов руководил районом при 
17 августа 2018, 02:39
20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

В пятницу, 17 августа, исполняется ровно 20 лет со дня дефолта в России. В этот день случилось страшное - правительство приостановило выплаты по госдолгу и понизило курс национальной валюты. Накануне дефолта соотношение доллар/рубль выглядело как 6.24, но уже к концу 
17 августа 2018, 02:02
В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании. 
 
Адресное информирование жителей Самарской области о Едином дне голосования 9 сентября набирает обороты. Представители районных 
17 августа 2018, 01:30
В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
17 августа 2018, 12:45
В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарских «Крыльях Советов» появился еще один новичок: в клуб на правах свободного агента перешел бывший защитник «Анжи» Мирал Самарджич. 31-летний словенец подписал контракт с командой сроком на один год. 
 
«Новый клуб, новый вызов, Крылья Советов Самара», - написал Самарджич в 
16 августа 2018, 09:05
Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Во вторник, 14 августа, самарские «Крылья Советов» начали подготовку к игре четвёртого тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива». В общую группу вернулся форвард Сергей Корниленко, который получил травму в игре с «Оренбургом». В предыдущем матче с «Ростовом» он на поле 
15 августа 2018, 10:51
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