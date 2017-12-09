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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку

«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим 
2 декабря 2017, 03:17
Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Один из жителей Самары похвастался в соцсетях необычным уловом. Он поймал угря на Волге.

«Вместе с другом рыбачили в районе Приволжья. Не сразу понял, что это такое. Привез к отцу. Он мне сказал, что это угорь. И раньше таких 
26 ноября 2017, 02:42
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

Сегодня, 18 ноября, в 17:31 на пульт единого дежурного МЧС по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде.

В районе Полевого спуска на Волге перевернулась лодка «Казанка». По данным ведомства, на борту находились 3 человека. Один из них, 
18 ноября 2017, 11:57
Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Трагедия произошла днем 26 октября у архипелага Шпицбергена. В 10 километрах от Баренцбурга потерпел крушение российский вертолет МИ-8. На его борту которого находились восемь человек -  пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Росгидромета. Бортмехаником Ми-8 был житель Самарской области, 
30 октября 2017, 08:30
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)

В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)

В Самаре напротив Ладьи мужчина отошел далеко от берега и внезапно провалился. На помощь к нему поспешил один из прохожих, однако он и сам оказался в воде, но сумел самостоятельно выбраться.

В результате на помощь первому пострадавшему пришли рыбаки. 
12 марта 2017, 04:06
Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
19 февраля 2017, 01:59
В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото

В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото

Вчера, 14 января, около 16:00 в Самаре на Волге в районе спуска Лейтенанта Шмидта в промоину провалился автомобиль, передает ПСС Самарской области.
 
Находившиеся в машине пассажиры благополучно успели выбраться на лед. Спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега. К 
15 января 2017, 02:23
Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей

Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
 
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда 
5 января 2017, 03:31
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки

В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки

Сегодня в Самарской области сызранские спасатели помогли рыбаку, который перевернулся на лодке. Инцидент произошел на реке Сызранке 8 сентября около 9 часов утра, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Резиновое судно перевернулось из-за волн, которые поднялись от проезжавшего мимо катера. 64-летний мужчина 

8 сентября 2016, 05:39
В затоне реки Самара рыбак провалился в промоину

В затоне реки Самара рыбак провалился в промоину

В минувшие выходные на реке Самарке спасали рыбака. 2 апреля примерно в час дня мужчина провалился в промоину в затоне Шалаевский. К месту происшествия направили отряд спасателей ПСП «Центральная» на судне-амфибии «Нептун». Мужчину доставили на берег.  

«С симптомами 
4 апреля 2016, 10:23
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