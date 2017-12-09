Сегодня в Самарской области сызранские спасатели помогли рыбаку, который перевернулся на лодке. Инцидент произошел на реке Сызранке 8 сентября около 9 часов утра, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Резиновое судно перевернулось из-за волн, которые поднялись от проезжавшего мимо катера. 64-летний мужчина …