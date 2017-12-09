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«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку
«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим …
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2 декабря 2017, 03:17
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Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге
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26 ноября 2017, 02:42
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До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»
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18 ноября 2017, 11:57
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Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец
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30 октября 2017, 08:30
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)
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12 марта 2017, 04:06
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото
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15 января 2017, 02:23
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Сызранец утопил в озере «крузак» за 5 миллионов рублей
Элитный внедорожник Toyota Land Cruiser за считанные секунды пошел ко дну после дрифта на обледенелом озере, передает портал КТВ ЛУЧ.
Парень сначала развлекался, управляя «крузаком» на заснеженному берегу. Его друзья на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда …
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5 января 2017, 03:31
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В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак
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15 декабря 2016, 10:12
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В Сызрани спасли рыбака с перевернувшейся на реке лодки
Сегодня в Самарской области сызранские спасатели помогли рыбаку, который перевернулся на лодке. Инцидент произошел на реке Сызранке 8 сентября около 9 часов утра, сообщили в поисково-спасательной службе региона.
Резиновое судно перевернулось из-за волн, которые поднялись от проезжавшего мимо катера. 64-летний мужчина …
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8 сентября 2016, 05:39
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В затоне реки Самара рыбак провалился в промоину
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4 апреля 2016, 10:23