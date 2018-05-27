«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами пишет «КТВ ЛУЧ».



В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был … Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этомВ Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был