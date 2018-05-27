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«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами
Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».
В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был …
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27 мая 2018, 12:05
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Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью
Вчера, 25 мая, спасатели Сызранского ПСО отправились в лесной массив недалеко от села Рамено, где в лесу заблудились пенсионерки - 75 и 82 лет. В поисково-спасательной операции участвовали спасатели, полиция и лесники, передает портал «Волга-Ньюс».
Предполагаемый район поиска …
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26 мая 2018, 04:06
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В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие
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26 мая 2018, 12:44
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Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани
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25 мая 2018, 05:34
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Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова
Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.
Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы …
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3 июля 2017, 10:43
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Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек
Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
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4 мая 2017, 03:44
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Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!
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2 мая 2017, 05:07
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Тольяттинцы ополчились на рептилий
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и …
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13 апреля 2017, 06:24
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Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки
Необычный случай произошел на днях в Тольятти. Как передаёт портал citytraffic.ru, 36-летний житель Комсомольского района, изрядно "приняв на грудь", не нашел в себе сил добраться домой и решил лечь спать прямо на газон. Однако, проснувшись, бедолага обнаружил на теле …
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27 августа 2016, 04:13
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В Тольятти змея опять укусила человека - на этот раз пострадал 19-летний парень
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14 июня 2014, 10:34
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В Тольятти ядовитая гадюка укусила 74-летнего пенсионера на даче
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12 июня 2014, 04:16