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Материалы по теме:

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был 
27 мая 2018, 12:05
Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью

Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью

Вчера, 25 мая, спасатели Сызранского ПСО отправились в лесной массив недалеко от села Рамено, где в лесу заблудились пенсионерки -  75 и 82 лет. В поисково-спасательной операции участвовали спасатели, полиция и лесники, передает портал «Волга-Ньюс».

Предполагаемый район поиска 
26 мая 2018, 04:06
В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

Вчера, 25 мая, в 36 государствах Европы праздновали «День соседей». Цель праздника – познакомить и сдружить людей, живущих рядом.

Впервые присоединились к нему и в Сызрани. В России особого значения «День Соседей» пока не имеет, но именно это наши 
26 мая 2018, 12:44
Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

Отец застрелил из ружья собственного сына в Сызрани

В ночь с 24 на 25 мая в Самарской области произошло убийство. Все случилось в доме на улице Звездной в Сызрани. Проживавшие вместе отец и сын что-то не поделили. В какой-то момент 61-летний мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из 
25 мая 2018, 05:34
Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Ищите под плинтусом: В Сызрани змея напугала жильцов квартиры на Комарова

Жильцов квартиры одного из многоэтажных домов на улице Комарова Юго-Западного района Сызрани напугала … змея, передает портал «КТВ ЛУЧ». Заметив нежданного гостя, хозяева тут же бросились звонить в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу.

Инцидент случился вчера, 2 июля. Сызранцы 
3 июля 2017, 10:43
Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. 

4 мая 2017, 03:44
Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!

Осторожно, змеи уже покусали двух самарцев!

В минувшие праздничные выходные двое жителей Самарской области попали в больницу после укусов змей. Один случай произошел в селе Кротовка, второй – под Самарой в Красноярском районе. Люди были атакованы рептилиями, когда убирали сухую траву. Сейчас жизнь пострадавших вне опасности, 
2 мая 2017, 05:07
Тольяттинцы ополчились на рептилий

Тольяттинцы ополчились на рептилий

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и 
13 апреля 2017, 06:24
Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Необычный случай произошел на днях в Тольятти. Как передаёт портал citytraffic.ru, 36-летний житель Комсомольского района, изрядно "приняв на грудь", не нашел в себе сил добраться домой и решил лечь спать прямо на газон. Однако, проснувшись, бедолага обнаружил на теле 
27 августа 2016, 04:13
В Тольятти змея опять укусила человека - на этот раз пострадал 19-летний парень

В Тольятти змея опять укусила человека - на этот раз пострадал 19-летний парень

В Тольятти змеи продолжают кусать людей. На этот раз пострадал 19-летний парень. Как пишет "Волга Ньюс", сегодня рано утром в одной из квартир Автозаводского района его ужалила в руку кобра. Пресмыкающееся привезли из Санкт-Петербурга - видимо, для домашнего террариума. Находившийся 

14 июня 2014, 10:34
В Тольятти ядовитая гадюка укусила 74-летнего пенсионера на даче

В Тольятти ядовитая гадюка укусила 74-летнего пенсионера на даче

Все произошло 11 июня в поселке Ягодное Ставропольского района. Мужчина после укуса не растерялся и смог сам добраться в местный фельдшерский пункт. Его сотрудники сообщили о случившемся на станцию скорой помощи в Тольятти, откуда сразу же выехала неотложка. Врачи провели 

12 июня 2014, 04:16
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