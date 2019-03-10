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Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД
Сегодня, в последний день рабочей недели, с наступающим праздником женщин-автомобилистов поздравили сотрудники городской ГИБДД. Это единственный день в году, когда они останавливают машины не для того, чтобы проверить документы, а чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола.
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7 марта 2019, 05:40
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В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани
В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
«Все дно усыпано дохлой рыбой, …
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9 марта 2019, 02:17
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Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку
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9 марта 2019, 09:39
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Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах
Яна Архипова поведала легендарному телеведущему лайфхак о пользе утренней гимнастики и даже показала несколько приемов для лицевой разминки. Изумленный Якубович в этом ей активно помогал. Кроме того, наша землячка преподнесла и свой подарок ведущему – в сопровождении детского творческого коллектива …
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8 марта 2019, 06:33
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Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города
В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина …
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7 марта 2019, 09:03
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской
В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда …
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4 марта 2019, 10:20
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В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной
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27 февраля 2019, 04:25
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Затянувшиеся похороны: что говорят представители властей о неоднозначной истории
Гроб с мертвым мужчиной привезли к зданию областного правительства 21 февраля около 9 часов вечера. Бывшая гражданская жена усопшего рассказала, что Валерий Малеев умер 6 февраля. Но похоронить его она попыталась только спустя 2 недели, поняв, что его кровные …
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22 февраля 2019, 07:04
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия
Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Самары Александр Андриянов рассказал о событиях, которые предшествовали появлению гроба с покойником у здания областного правительства. По его словам, индивидуальный предприниматель, которому поручили проведение похорон, обратился в МКУ «Ритуал» за направлением …
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22 февраля 2019, 12:59
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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
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21 февраля 2019, 11:17
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
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18 февраля 2019, 02:15
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Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам
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14 января 2019, 02:36
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