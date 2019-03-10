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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД

Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД

Сегодня, в последний день рабочей недели, с наступающим праздником женщин-автомобилистов поздравили сотрудники городской ГИБДД. Это единственный день в году, когда они останавливают машины не для того, чтобы проверить документы, а чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола. 
 
Не каждый день госавтоинспекторы 
7 марта 2019, 05:40
В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
 
«Все дно усыпано дохлой рыбой, 
9 марта 2019, 02:17
Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Житель Сызрани, задолжавший родственнику деньги, пошел на аферу и получил проблемы с законом. Мужчина занял приличную сумму и не спешил отдавать. Во время очередной посиделки речь зашла о возврате денег. Должник решил отдать своему кредитору банковскую карту. Родственник взял «пластик», 
9 марта 2019, 09:39
Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах

Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах

Яна Архипова поведала легендарному телеведущему лайфхак о пользе утренней гимнастики и даже показала несколько приемов для лицевой разминки. Изумленный Якубович в этом ей активно помогал. Кроме того, наша землячка преподнесла и свой подарок ведущему – в сопровождении детского творческого коллектива 

8 марта 2019, 06:33
Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина 
7 марта 2019, 09:03
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В Самаре Mercedes сбил насмерть девушку на улице Утевской

В понедельник, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Утевской в Куйбышевском районе Самары сбили насмерть девушку. Как рассказали в группе «ДТП 163 Самара» очевидцы, самарчанка переходила проезжую часть по «зебре» неподалеку от остановки общественного транспорта, когда 
4 марта 2019, 10:20
В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В этом году в Самаре высадят почти 33 000 квадратных метров цветников. Как сообщили в горадминистрации, улицы областной столицы украсят бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще примерно 50 растений. Клумбы разместят на бульварах, в скверах, парках и других общественных пространствах. 
27 февраля 2019, 04:25
Затянувшиеся похороны: что говорят представители властей о неоднозначной истории

Затянувшиеся похороны: что говорят представители властей о неоднозначной истории

Гроб с мертвым мужчиной привезли к зданию областного правительства 21 февраля около 9 часов вечера. Бывшая гражданская жена усопшего рассказала, что  Валерий Малеев умер 6 февраля. Но похоронить его она попыталась только спустя 2 недели, поняв, что его кровные 
22 февраля 2019, 07:04
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия

Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия

Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Самары Александр Андриянов рассказал о событиях, которые предшествовали появлению гроба с покойником у здания областного правительства. По его словам, индивидуальный предприниматель, которому поручили проведение похорон, обратился в МКУ «Ритуал» за направлением 
22 февраля 2019, 12:59
В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении. Все произошло в цветочном магазине. По словам продавца, в помещение зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали, а потом один из приятелей втолкнул женщину в помещение для хранения цветов и заблокировал 

14 января 2019, 02:36
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