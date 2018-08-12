В блогах: «Сызранский помидор – 2016» … Блогер Сергей Дробилов анонсирует , что завтра, 20 августа, в Сызрани в очередной раз пройдет праздник "Сызранский помидор". "По уже заведенной традиции он будет совмещен с фестивалем духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". Кроме того, завтра в городе отметят еще одно