В этот день там пройдет традиционный фестиваль "Сызранский помидор".
Для желающих посетить его организаторы подготовили спецтур на поезде, который отправится от самарского ЖД-вокзала Самары. Стоимость билета без экскурсии – 750 рублей, с экскурсией – 1400.
Программа экспресса:
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7:30
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Сбор на вокзале в Самаре. Посадка на туристический поезд "Сызранский помидор"
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8:00
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Отправление
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08:15-08:16
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Посадка на станции Липяги
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08:41-08:42
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Посадка на станции Чапаевск
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9:55
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Прибытие на ст. Сызрань-1 и посадка в экскурсионные автобусы, кроме "Сызрань гастрономическая" (пешеходный маршрут)
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16:00
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Концерт муниципального оркестра народных инструментов на площади имени Ленина
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16:30 - 17:00
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Праздничное шествие "По главной улице с оркестром", в котором могут поучаствовать участники экспресса
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17:00 - 17:20
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Торжественное открытие праздника «Сызранский помидор» на площади
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17:00
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На площадке детского парка "Гномик" выставка-ярмарка "Город мастеров", "Карнавальная винегреция" (конкурс костюмов), "Чудище в огородище" (конкурс огородных чучел), "Спортивно-томатные состязания".
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17:20
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Гала-концерт участников Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
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18:50
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Отправление электропоезда от станции Сызрань-2
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20:47
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Прибытие в Самару
Участники экспресса смогут посетить на выбор одну из нескольких экскурсий: «Сызрань православная», «Сызрань купеческая» или «Сызрань гастрономическая».
Традиционно праздник откроется шествием от Сызранского Кремля до площади Ленина. В составе шествия - духовые оркестры, представители организаций и предприятий, творческие коллективы, жители и гости города.
На церемонии открытия почетные гости закатают в банку помидоры по числу лет томатного праздника и дадут старт гуляньям. На центральном подиуме начнется «Томатное шоу» с концертом, награждением участников I конкурса духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья», конкурсной программой для зрителей.
На главной аллее Кузнецкого парка пройдет конкурс-дегустация «Ударим помидорами по аппетиту!» на лучшее приготовление овощных блюд, закусок и салатов. Музыкальным сопровождением «Аллеи Закусочной» станет площадка «Томати-пати» с выступлениями фольклорных и молодежных творческих коллективов. Передает Самарская газета.