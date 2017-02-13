Помочь в установлении личности предполагаемого насильника просит Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.
Неизвестный мужчина под угрозой убийства совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней на территории Кировского района Самары. На своем сайте силовики разместили фото подозреваемого. Приметы нападавшего: на вид 30-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения с покатыми плечами, волосы темного цвета, коротко стриженные, глаза темные, голова овальной формы, славянской внешности. В момент злодеяния был одет в рубашку голубого цвета, джинсы черного цвета с потертостями. Предметы одежды на 1-2 размера больше, на брюках был ремень черного цвета с квадратной серебристо-золотой бляшкой.
Если вы обладаете информацией, вас просят позвонить по телефонам: 373-74-06, 373-74-07, 956-23-01, 956-07-66, 995-91-38.
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