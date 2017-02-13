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Речь идет об офисе, расположенном на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. По оперативным данным, 3 февраля в 16:25 в кредитное учреждение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Украли 3 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. А потом скрылись 

7 февраля 2017, 03:08
В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

Полицейские раскрыли уголовное дело об изнасиловании, совершенном в Самаре шесть лет назад. 20-летняя девушка стала жертвой насильника в сентябре 2011 года. На нее напали, когда она возвращалась домой. Преступник ударил потерпевшую по голове и затащил в гаражный массив. Девушка пришла 

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В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В селе Чубовка Самарской области задержаны два 19-летних парня, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал несколько дней назад. С заявлением в полицию о его поиске обратились родственники, сообщает областной следственный комитет.
 
Как установили следователи, в ночь с 13 

29 января 2017, 04:27
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли сегодня, 22 января, утром на рынке «Шапито».

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елены Шкаевой, тело девушки находилось между контейнеров. 

22 января 2017, 03:28
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В полицию за помощью обратились родители двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Подростки ушли из дома в школу и до сих пор не вернулись, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские Автограда ориентированы на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних 
14 декабря 2016, 11:20
ГИБДД по г. Самаре разыскивает водителя, сбившего пешехода

ГИБДД по г. Самаре разыскивает водителя, сбившего пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 декабря в субботу примерно в 11:10. Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем "Ниссан Тиида" (регистрационные знаки не установлены), напротив дома №425 по пр. Кирова допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девушку 1999 года рождения. В результате ДТП 

6 декабря 2016, 06:34
Жители Тольятти помогли женщине отбиться от насильника

Жители Тольятти помогли женщине отбиться от насильника

В Тольятти задержали подозреваемого в покушении на изнасилование. Потерпевшая - 31-летняя жительница Тольятти, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, отбиться от насильника женщине помогли жители дома на Московском проспекте. Злоумышленник напал на жертву на улице и 

12 октября 2016, 10:07
Появилось фото насильника несовершеннолетней девушки в Самаре

Появилось фото насильника несовершеннолетней девушки в Самаре

Самарская полиция предоставила фоторобот подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки, и один снимок.
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Житель Тольятти отбил 79-летнюю пенсионерку от насильника

Житель Тольятти отбил 79-летнюю пенсионерку от насильника

В Тольятти расследуют уголовное дело о попытке изнасилования 79-летней женщины. В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что 33-летний житель Тольятти предотвратил надругательство над пенсионеркой. Во время пробежки мужчина стал свидетелем того, как злоумышленник пытается изнасиловать пожилую женщину, и 

4 октября 2016, 04:58
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