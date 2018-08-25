Самару посетил председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Об этом в своем Твиттере сообщил Руководитель Регцентра «ЖКХ - Контроль» Виктор Часовских.
«Посмотрели переселение, капитальный ремонт, дороги, комфортную среду, очистку стоков. Получили много полезных советов, но в целом работа оценивается на хорошо
», - пишет Часовских
.
Шпектор «оригинально» отреагировал на увиденное. В его словах, историческое наследие Самары превратилось в «понавтыкали домов». На жесткие высказывания, которые прозвучали в адрес Самары, обратили внимание на федеральном уровне, такой пост появился у блогера Варламова
.
«Самара зашкаливает количеством домов культурного наследия. Это просто смешно, я видел эти дома - ну какое это культурное наследие? Это трагедия всей России: в свое время понавтыкали домов «культурное наследие», «историческое наследие» - они никакого культурного наследия не несут. Ну построен он был в 1903 году, ну и что?»
- сокрушается Шпектор. Чиновник призвал снести дома культурного наследия и тратить деньги на дома поновее.
«Я сейчас собираю данные, предложения мэров по городам, которые имеют такой же возраст, как Самара, с тем, чтобы провести на уровне Общественной палаты РФ с приглашением министра культуры РФ Владимира Мединского и решить вопрос, как убрать дома из культурного наследия, чтобы была возможность или сносить дома, или делать ремонт, но исходя из других позиций»
, - считает министр.
Кстати, позицию министра защитил и Виктор Часовских. «По поводу памятников архитектуры: согласен. Список (реестр) необходимо пересмотреть. На кап. ремонт памятника идут средства, на которые можно отремонтировать 10 обычных домов. Это неправильно. Или сократим их количество или федеральную программу примем»
- пояснил Часовских
. Напомним, что сейчас ремонт архитектурных памятников финансируется из фонда капитального ремонта.
А вот сам Варламов раскритиковал Шпектора. «Чтобы понять всю дикость его высказываний, замените историческое наследие на памятники Великой Отечественной, и получится что-то вроде: "Город N зашкаливает количеством Вечных огней. Это просто смешно, я видел эти огни – ну какие они вечные? Это трагедия всей России: в свое время понавтыкали Вечных огней – они никакой вечности не несут. Ну построен он был в 1945 году, ну и что? Подставьте имена Пушкина, Толстого и Достоевского, и получится: "В своё время лоббисты от культуры присваивали статус шедевра книгам, в которых нет ни исторического, ни литературного наследия". Без истории нет будущего. У нас и так ничего не осталось, а скоро будем вспоминать, какой богатой и развитой страной мы были, только по старым фотографиям. Любите Россию. Не дайте варварам её уничтожить!»
- пишет Варламов
.