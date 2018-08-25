В блогах: про «разруху и лежбища бомжей» в центре Самары Блогер Евгений Синюков на примере «маленького кусочка четной стороны улицы Венцека в Самарском районе»



«Картина как в постапокалипсисе. Разруха, мусор, … Блогер Евгений Синюков на примере «маленького кусочка четной стороны улицы Венцека в Самарском районе» показал , как в Самаре относятся к сохранению культурного наследия.«Картина как в постапокалипсисе. Разруха, мусор,