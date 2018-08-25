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Материалы по теме:

Официально утверждены границы «Дачи со слонами» в Самаре

Официально утверждены границы «Дачи со слонами» в Самаре

В Самаре официально утвердили границы территории объекта культурного наследия «Дача купца Головкина» (более известной среди горожан как «дача со слонами»). Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Согласно ему, границы участка проходят вдоль насосно-фильтрованной станции №1 и северного оврага по склону 
30 мая 2018, 07:04
В блогах: про «разруху и лежбища бомжей» в центре Самары

В блогах: про «разруху и лежбища бомжей» в центре Самары

Блогер Евгений Синюков на примере «маленького кусочка четной стороны улицы Венцека в Самарском районе» показал, как в Самаре относятся к сохранению культурного наследия.

«Картина как в постапокалипсисе. Разруха, мусор, 
15 января 2018, 09:03
Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре

Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре

К ЧМ-2018 в Самаре планируют отреставрировать объект культурного наследия «Дом купца Головкина» по адресу: улица Куйбышева, 105. В этом здании, построенном в 1881 году, в настоящее время располагается кинотеатр «Художественный». До 30 ноября 2017 года исполнитель должен будет укрепить фундамент, 
10 февраля 2017, 04:29
За реставрацию памятника «Фабрика-кухня» заплатят 580 млн рублей

За реставрацию памятника «Фабрика-кухня» заплатят 580 млн рублей

Федеральное государственное казенное учреждение "Центрреставрация" объявило тендер на проведение ремонтных и реставрационных работ на самарском объекте культурного наследия «Фабрика-кухня завода имени Масленникова». Цена контракта - 580 млн рублей. Эти средства потратят на первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, 

2 августа 2016, 03:32
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