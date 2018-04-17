В Самаре в связи с плановыми работами на системах водоснабжения может быть понижен напор холодной воды в поселке Зубчаниновка и многоэтажках на улице Антонова-Овсеенко. «Информация о плановых отключениях, размещаемая в рубрике сайта «Диспетчерская», носит предварительный информационный характер», - уточнили в СКС.
Во вторник, 17 апреля, коммунальщики будут менять участки труб диаметром 150 миллиметров на Вилоновской и перекрестке улицы Анотонова-Овсеенко и Карбышева. С 11:00 до 14:00 без воды Вилоновская, 1. С 10:00 до 21:00 - без воды дома номер 55, 57, 59 «а», «б», «в» по улице Антонова-Овсеенко, и №120 по улице Советской Армии. На пониженном давлении: объекты в границах улиц Антонова-Овсеенко, Карбышева, Гастелло, Дыбенко, указано в графике на сайте «СКС». В четверг, 19 апреля, проведение аналогичных работ запланировано в Зубчаниновке на улице Товарной, с 10:00 до 15:00.
«На пониженном давлении: поселок Зубчаниновка», - указано в сообщении.
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