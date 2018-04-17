2
23
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d888            888    d8P   8888888888  8888888888         d8888  8888888b.  
 d88P"             888   d8P    888               d88P        d88888  888   Y88b 
 888               888  d8P     888              d88P        d88P888  888    888 
 888888   .d88b.   888d88K      8888888         d88P        d88P 888  888   d88P 
 888     d8P  Y8b  8888888b     888          88888888      d88P  888  8888888P"  
 888     88888888  888  Y88b    888           d88P        d88P   888  888 T88b   
 888     Y8b.      888   Y88b   888          d88P        d8888888888  888  T88b  
 888      "Y8888   888    Y88b  888         d88P        d88P     888  888   T88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары

Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары

В последнее время в массовом порядке начали поступать жалобы от жителей Куйбышевского района. Люди сообщали о том, что в районе перестали регулярно вывозить мусор. Контейнеры оказались переполненными отходами, и их разносит ветром по окрестностям. Также было множество сообщений о неприятном 

13 апреля 2018, 11:30
Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.

Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк 

13 апреля 2018, 10:00
273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.

«В ходе указанной 

12 апреля 2018, 03:22
Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

«Информация 
9 апреля 2018, 08:02
Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

Деталь паровой машины 19 века нашли в земле в Самаре

В Самаре при работе на водоводе в районе Ульяновского спуска нашли деталь старинной паровой машины 19 века. Фото находки и официальный комментарий опубликовала пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы». Этот артефакт станет 
9 апреля 2018, 01:26
У православных сегодня Чистый четверг

У православных сегодня Чистый четверг

У православных сегодня четвертый день Страстной седмицы – Чистый четверг, который еще называют Великим. В период богослужений в этот день вспоминают одно из  основных евангельских происшествий: Тайную вечерю, в ходе которой  Иисус Христос омыл ноги собственным ученикам, продемонстрировав таким образом 

5 апреля 2018, 11:26
Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Жители 35 частных домов в Самаре лишились холодного водоснабжения из-за долгов. Их общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Таковы данные за март. По итогам месяца, организация составила «черный список» - Топ-100 самых злостных 

27 марта 2018, 11:08
Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

В Самаре без холодного водоснабжения остались несколько жилых домов, расположенных на улице Ташкентской и проспекте Карла Маркса.

«Для определения утечки из водопроводного колодца с 15 часов 21 марта без холодного водоснабжения: проспект Карла Маркса - 453-463 (нечетная сторона); Ташкентская 
21 марта 2018, 05:08
Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, без холодного водоснабжения остался частный сектор в Железнодорожном районе. Как сообщалось ранее, из-за утечки из трубы на улице Луганской, затопило улицу Промышленности. В связи с этим автобусы 52-го маршрута следуют в объезд, сообщили в 
19 марта 2018, 11:31
Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары

В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном 

2 марта 2018, 10:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх