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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон
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11 марта 2019, 10:07
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева
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11 марта 2019, 08:45
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Больше 100 человек тушили пожар на Новокуйбышевском НПЗ
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10 марта 2019, 08:59
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В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину
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10 марта 2019, 09:37
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В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей
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9 марта 2019, 08:34
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Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак
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7 марта 2019, 03:44
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«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок
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7 марта 2019, 12:53
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Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре
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7 марта 2019, 11:43
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире
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6 марта 2019, 10:36
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома
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3 марта 2019, 06:02
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