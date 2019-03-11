11
33
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон

Ночной пожар: в Тольятти 8 человек тушили торговый павильон

В воскресенье, 10 марта, в 01:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Гагарина в Центральном районе Автограда. На место событий выехали 8 человек, которые использовали две единицы техники. Выяснилось, что горел торговый павильон на 
11 марта 2019, 10:07
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева

30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева

В воскресенье, 10 марта, на площадь Куйбышева в Самаре пришли более 30 тысяч горожан. По традиции в этот день здесь провожали зиму и отмечали окончание масленичной недели. Народные гуляния прошли во всех районах города.

На площади Куйбышева работали тематические 
11 марта 2019, 08:45
Больше 100 человек тушили пожар на Новокуйбышевском НПЗ

Больше 100 человек тушили пожар на Новокуйбышевском НПЗ

10 марта стало известно о ЧП на предприятии в Самарской области. В 17:07 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ. В результате прогара змеевика в объеме печи, произошло возгорание внутри ее корпуса.

В тушении огня принимали участие 

10 марта 2019, 08:59
В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

На машину в селе Зольное, припаркованную во дворе, с крыши жилого дома рухнули куски шифера, унесенные ветром. Это случилось в ночь на субботу, 9 марта. Один из кусков шифера пробил заднее стекло у «девяносто девятой», рассказали очевидцы в группе «Происшествия 
10 марта 2019, 09:37
В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В пятницу, 8 марта, в тольяттинском театре «Колесо» возник переполох - пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. По предварительным данным, неизвестный позвонил по телефону, и после этого была проведена эвакуация. Пока неизвестно, что именно говорил этот человек.

- Шёл спектакль, самое 
9 марта 2019, 08:34
Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

С наступлением весны и оттепели проблема протечек в многоквартирных домах в Самаре обострилась. Так, жильцы одной из квартир дома №36 по улице Георгия Димитрова столкнулись с неприятным явлением: из-за протекающей крыши на потолке у них растут грибы. Причем большие.
 
- В 
7 марта 2019, 03:44
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о причинах падения башенного крана на стройплощадке на проспекте Карла Маркса. Напомним, что ЧП случилось 24 октября прошлого года. Строительный башенный кран упал на стройплощадку и пустырь неподалеку, задел две 
7 марта 2019, 11:43
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую 
6 марта 2019, 10:36
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Ну вот, опять… В Тольятти снег проломил крышу дома

Как пишут очевидцы в соцсетях, под тяжестью снега вчера, 2 марта, вечером проломилась крыша дома №81 по улице Коммунистической в Комсомольском районе Тольятти.
 
Управляющей компании, которая раньше «положила болт» на кровлю, теперь пришлось звать на помощь промышленных альпинистов. Не 

3 марта 2019, 06:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх