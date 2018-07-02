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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей 

25 июня 2018, 12:24
Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. 
3 мая 2018, 09:38
Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

24 апреля в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. В 17:25 на 1191 км железной дороги, на пикете № 9 под колесами грузового поезда оказался 85-летний мужчина. По данным транспортной прокуратуры, произошел несчастный случай. Пожилой человек переходил пути 

25 апреля 2018, 09:49
Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.

Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты 
23 апреля 2018, 11:24
Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу

В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу

Инцидент случился в районе ЖД-переезда у пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.

ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя 
14 января 2018, 01:26
Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая 

19 декабря 2017, 02:22
В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
Мужчину быстро отправили в стационар. Операцию врачи больницы проводили на протяжении полутора часов. В итоге они смогли спасти жизнь 

14 ноября 2017, 09:15
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