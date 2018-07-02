В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.



ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя … Инцидент случился в районе ЖД-переезда у пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе,со ссылкой на источники в оперативных структурах.ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя