В Самарской области молодой человек попал под поезд. Это случилось под Самарой в ночь на понедельник, 2 июля. Пострадавший – 20-летний юноша. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук. По предварительным сведениям, парень переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего госпитализировали в безенчукскую больницу с черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, молодой человек также потерял кисть правой руки. Проводится проверка.
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке
В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей …
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25 июня 2018, 12:24
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Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области
2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.
Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. …
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3 мая 2018, 09:38
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Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области
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25 апреля 2018, 09:49
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Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области
22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.
Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты …
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23 апреля 2018, 11:24
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Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти
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9 апреля 2018, 10:10
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В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу
Инцидент случился в районе ЖД-переезда у пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.
ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя …
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14 января 2018, 01:26
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Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями
Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая …
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19 декабря 2017, 02:22
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В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног
О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
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14 ноября 2017, 09:15