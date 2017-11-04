Самарские полицейские расследуют уголовное дело о поножовщине на улице Димитрова. Пьяный рабочий с ножом напал на своих земляков. Мужчины проживали в съемной квартире, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире дома на улице Георгия Димитрова вспыхнул конфликт между …