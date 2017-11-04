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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

В среду, 1 ноября, в исправительной колонии №6 случился пожар. По данным УФСИН России по Самарской области, около трех часов дня загорелся навес над пилорамой на производственном участке промышленной зоны учреждения.
Пожарные незамедлительно принялись тушить огонь, также были вызваны сотрудники 

2 ноября 2017, 11:35
Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Рано утром во вторник, 31 октября, в Самаре в промзоне за Заводским шоссе произошел крупный пожар. Загорелся склад с автозапчастями, расположенный в Совхозном проезде. К ликвидации ЧП, которому присвоен повышенный ранг сложности, привлекли 90 человек и 25 единиц спецтехники. Общая 
31 октября 2017, 11:23
85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары

Крупный пожар произошел в Самаре вечером в среду, 25 октября, на улице Буянова. Горели частные дома на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. В тушении принимали участие 85 сотрудников. Было привлечено 17 единиц техники. Работы на месте 

26 октября 2017, 09:23
В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки

Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой 
23 октября 2017, 10:48
В самарском частном роддоме скончался младенец

В самарском частном роддоме скончался младенец

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.

Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. 

7 декабря 2016, 11:31
В Самаре ссора рабочих закончилась госпитализацией двух человек

В Самаре ссора рабочих закончилась госпитализацией двух человек

Самарские полицейские расследуют уголовное дело о поножовщине на улице Димитрова. Пьяный рабочий с ножом напал на своих земляков. Мужчины проживали в съемной квартире, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире дома на улице Георгия Димитрова вспыхнул конфликт между 

15 сентября 2016, 04:34
Самарец ответит за смерть 3-летней падчерицы

Самарец ответит за смерть 3-летней падчерицы

Следственный комитет региона завершил расследование смерти 3-летней девочки. Дело направлено в Промышленный районный суд Самары. На скамье подсудимых окажется 27-летний Харитон Горячкин. Его обвиняют в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть дочери его гражданской жены. По 

11 августа 2016, 09:37
В Самарской области на берегу Волги нашли тело 40-летнего мужчины

В Самарской области на берегу Волги нашли тело 40-летнего мужчины

Следственный комитет по Самарской области начал проводить доследственную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины без признаков жизни в воде у берега Волги.

Инцидент зафиксирован 28 июля в Волжском районе. По предварительной версии следователей, погибший покончил жизнь самоубийством. Для 
3 августа 2016, 09:34
В Самаре рабочего насмерть засыпало землей

В Самаре рабочего насмерть засыпало землей

Вчера, 27 июля, около 16:30 на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода было найдено тело 59-летнего мужчины, сообщает областной следственный комитет.

По предварительным данным следователей, подрядная организация проводила там строительные работы. Рабочий в это время находился в вырытой траншее, глубина которой 
28 июля 2016, 09:48
В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих

В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих

Сегодня,  4 июня,  на канализационно-насосной станции в селе Лопатино при выполнении профилактических работ в накопительной емкости двое рабочих отравились ядовитыми парами и утонули, сообщает ПСС по Самарской области.
 
Для извлечения тел погибших на место происшествия был направлен спасательный отряд. 
4 июня 2015, 10:24
При пожаре на плавучем кране в Казани погибли 2 человека

При пожаре на плавучем кране в Казани погибли 2 человека

Сегодня, 24 апреля, около 11:47 на плавкране, который стоял около населенного пункта Старое Победилово, произошел взрыв. Пострадали двое рабочих, которые проводили ремонт на судне. Один мужчина умер от ожогов и травм в больнице, второй погиб под упавшими конструкциями крана.
Прокуратура 
24 апреля 2015, 07:44
В Самарской области появится почётное

В Самарской области появится почётное "космическое" звание

На рассмотрение губернской думы внесен законопроект об учреждении звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области". В пояснительной записке к документу указано, что его предлагается присваивать высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным сотрудникам предприятий авиационно-космического комплекса за заслуги в разработке и внедрении 
14 апреля 2015, 01:50
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