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Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар
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2 ноября 2017, 11:35
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Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек
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31 октября 2017, 11:23
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85 пожарных тушили горящие дома в центре Самары
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26 октября 2017, 09:23
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В Самаре на Хлебной площади горел старинный элеватор 1916 года постройки
Сегодня, 23 октября, в Самаре на Хлебной площади случился пожар на объекте культурного наследия. Как пишет 63.ru, огонь вспыхнул в историческом здании старого элеватора, построенного в 1916 году. По словам очевидцев, пламя в здании элеватора начало распространяться с левой …
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23 октября 2017, 10:48
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В самарском частном роддоме скончался младенец
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.
Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. …
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7 декабря 2016, 11:31
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В Самаре ссора рабочих закончилась госпитализацией двух человек
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15 сентября 2016, 04:34
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Самарец ответит за смерть 3-летней падчерицы
Следственный комитет региона завершил расследование смерти 3-летней девочки. Дело направлено в Промышленный районный суд Самары. На скамье подсудимых окажется 27-летний Харитон Горячкин. Его обвиняют в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть дочери его гражданской жены. По …
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11 августа 2016, 09:37
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В Самарской области на берегу Волги нашли тело 40-летнего мужчины
Следственный комитет по Самарской области начал проводить доследственную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины без признаков жизни в воде у берега Волги.
Инцидент зафиксирован 28 июля в Волжском районе. По предварительной версии следователей, погибший покончил жизнь самоубийством. Для …
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3 августа 2016, 09:34
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В Самаре рабочего насмерть засыпало землей
Вчера, 27 июля, около 16:30 на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода было найдено тело 59-летнего мужчины, сообщает областной следственный комитет.
По предварительным данным следователей, подрядная организация проводила там строительные работы. Рабочий в это время находился в вырытой траншее, глубина которой …
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28 июля 2016, 09:48
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В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих
Сегодня, 4 июня, на канализационно-насосной станции в селе Лопатино при выполнении профилактических работ в накопительной емкости двое рабочих отравились ядовитыми парами и утонули, сообщает ПСС по Самарской области.
Для извлечения тел погибших на место происшествия был направлен спасательный отряд. …
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4 июня 2015, 10:24
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При пожаре на плавучем кране в Казани погибли 2 человека
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24 апреля 2015, 07:44
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В Самарской области появится почётное "космическое" звание
На рассмотрение губернской думы внесен законопроект об учреждении звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области". В пояснительной записке к документу указано, что его предлагается присваивать высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным сотрудникам предприятий авиационно-космического комплекса за заслуги в разработке и внедрении …
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14 апреля 2015, 01:50