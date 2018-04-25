11
08
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

Глава Сызрани Николай Лядин отчитался о своих доходах за 2017 год. За это время чиновник заработал  6 миллионов 776 тысяч рублей. Стоит отметить, что это почти вдвое меньше показателей 2016 года. Тогда заработок Лядина составил 11 миллионов 899 тысяч рублей.

Из 

25 апреля 2018, 09:28
В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится 
24 апреля 2018, 05:25
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

24 апреля 2018, 12:33
Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, 

23 апреля 2018, 03:33
Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

В Самаре с понедельника, 30 апреля, ограничат движение транспорта в центре города. Это связано с проведением праздничных мероприятий в День Весны и Труда, 1 мая, в районе площади Куйбышева. При этом городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме, сообщили 

23 апреля 2018, 02:32
Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

24 апреля в Москве пройдет финал конкурса красоты «Мисс Великая Россия 2018». Он собрал 50 самых красивых девушек со всей страны. Не обошлось и без прекрасной представительницы Самарской области. За обладание короной борется Лилия Капитонова.

Сейчас девушки усиленно готовятся 
23 апреля 2018, 09:22
Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
 
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для 
22 апреля 2018, 01:50
Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Жители села Заборовка Сызранского района вызволили из беды автоледи, которая на своего белоснежном КИА умудрилась практически по дверцы «зарыться» в местную грязь. Дама решила приехать в деревню погостить. Однако добраться до места назначения без приключений ей не удалось: на одной 
22 апреля 2018, 01:12
Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.

По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для 
30 мая 2017, 10:50
В Самаре чуть не погиб ребенок

В Самаре чуть не погиб ребенок

В центре Самары, на улице Арцыбушевской, разрушается один из жилых домов, который когда-то имел статус элитного. В здании дала трещину несущая стена, из нее стали выпадать кирпичи. Полгода назад ответственные службы должны были провести строительную экспертизу и уже начать ремонт, 
11 апреля 2017, 04:56
В блогах: кто ответит за разрушение домов?

В блогах: кто ответит за разрушение домов?

Блогер Екатерина Букова спрашивает в "ЖЖ", кто ответит за разрушение домов на левом берегу реки Самары в районе улиц Тракторной и Гаванской? "С недавних пор жизнь местных жителей превратилась в нескончаемый кошмар. На реке круглосуточно ведется добыча песка. В 
9 августа 2016, 09:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх