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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
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25 апреля 2018, 09:28
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В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского
Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится …
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24 апреля 2018, 05:25
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая
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24 апреля 2018, 12:33
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Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»
В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, …
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23 апреля 2018, 03:33
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Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре
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23 апреля 2018, 02:32
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Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»
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23 апреля 2018, 09:22
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Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой
Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для …
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22 апреля 2018, 01:50
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Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село
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22 апреля 2018, 01:12
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Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района
Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.
По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для …
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30 мая 2017, 10:50
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В Самаре чуть не погиб ребенок
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11 апреля 2017, 04:56
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В блогах: кто ответит за разрушение домов?
Блогер Екатерина Букова спрашивает в "ЖЖ", кто ответит за разрушение домов на левом берегу реки Самары в районе улиц Тракторной и Гаванской? "С недавних пор жизнь местных жителей превратилась в нескончаемый кошмар. На реке круглосуточно ведется добыча песка. В …
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9 августа 2016, 09:33