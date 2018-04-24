В Самаре во вторник, 24 апреля, депутаты губернской думы приняли закон, устанавливающий региональные надбавки из областного бюджета к пенсиям тех чиновников, которые проработали в области не меньше 10 лет. Предложенную депутатом Михаилом Матвеевым поправку об отмене региональной надбавки экс-губернатору Николаю Меркушкину и тем пенсионерам, которые проработали меньше 10 лет, но уже получают доплату, народные избранники не приняли, посчитав, что это противоречит Конституции РФ.
|
Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту
|
5 апреля 2018, 12:27
|
Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств
|
3 апреля 2018, 01:49
|
Пенсии подсчитает искусственный разум
Пенсионеры Самарской области, а сейчас к этой категории относится практически каждый третий житель, станут одними из первых в России, чьи выплаты будут рассчитываться искусственным интеллектом. По оценке Пенсионного фонда, до 80% вопросов, которые решаются в контакт-центрах персоналом, идентичны. Среди них …
|
22 февраля 2018, 12:20
|
Ветеранам труда в Самарской области сохранят социальные выплаты после индексации пенсий
12 февраля состоялось заседание правительства Самарской области. Главным вопросом в повестке дня было внесение изменений в региональный закон о предоставлении выплат ветеранам труда и труженикам тыла.
В Самарской области хотят повысить критерий нуждаемости для этих групп населения. Сейчас он составляет 19,5 …
|
13 февраля 2018, 11:14
|
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок
|
29 ноября 2017, 09:17
|
В кабмине вступились за авто без номеров
Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за …
|
13 июня 2017, 05:53
|
Бюджет Самарской области на 2015 год принят во втором, окончательном чтении
|
9 декабря 2014, 04:20
|
С 15 ноября 2014 года ГИБДД запретят снимать номера «за тонировку»
|
11 ноября 2014, 07:12