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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Жители Самарской области, которые получали пенсию через лишившийся лицензии «АктивКапитал Банк»,  в апреле смогут сделать это на почте по месту жительства. При этом им необходимо будет написать заявление о выборе нового способа доставки  денег. Это можно сделать в отделении ПФР, 
5 апреля 2018, 12:27
Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

С 1 числа социальные пенсии проиндексированы на 2,9%, таким образом их средний размер увеличится на 255 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства 1 и 2 групп - на 378 и 382 рубля соответственно.

Подорожали услуги «Почты России». Отправка 
3 апреля 2018, 01:49
Пенсии подсчитает искусственный разум

Пенсии подсчитает искусственный разум

Пенсионеры Самарской области, а сейчас к этой категории относится практически каждый третий житель, станут одними из первых в России, чьи выплаты будут рассчитываться искусственным интеллектом. По оценке Пенсионного фонда, до 80% вопросов, которые решаются в контакт-центрах персоналом, идентичны. Среди них 
22 февраля 2018, 12:20
Ветеранам труда в Самарской области сохранят социальные выплаты после индексации пенсий

Ветеранам труда в Самарской области сохранят социальные выплаты после индексации пенсий

12 февраля состоялось заседание правительства Самарской области. Главным вопросом в повестке дня было внесение изменений в региональный закон о предоставлении выплат ветеранам труда и труженикам тыла.

В Самарской области хотят повысить критерий нуждаемости для этих групп населения. Сейчас он составляет 19,5 

13 февраля 2018, 11:14
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило 

29 ноября 2017, 09:17
В кабмине вступились за авто без номеров

В кабмине вступились за авто без номеров

Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за 

13 июня 2017, 05:53
Бюджет Самарской области на 2015 год принят во втором, окончательном чтении

Бюджет Самарской области на 2015 год принят во втором, окончательном чтении

Доходы - 129 миллиардов 249 миллионов рублей. Расходы на 9 миллиардов больше. Таковы основные характеристики регионального бюджета на 2015 г. Главный финансовый документ области приняли сегодня, 9 декабря, на заседании Самарской губернской думы во втором чтении. Параметры определены также на 

9 декабря 2014, 04:20
С 15 ноября 2014 года ГИБДД запретят снимать номера «за тонировку»

С 15 ноября 2014 года ГИБДД запретят снимать номера «за тонировку»

С 15 ноября 2014 года в России вступают в силу изменения в ПДД. Так, сотрудники ГИБДД не будут снимать номера за неправильную тонировку. Кроме этого внесены поправки еще в некоторые пункты.
Теперь водителей больше не будут арестовывать за то, что 

11 ноября 2014, 07:12
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