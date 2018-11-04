Под Тольятти «Ниссан» протаранил забор и перевернулся на крышу В ночь с субботы на воскресенье, с 3 на 4 ноября, в Тольятти в посёлке Федоровка произошло серьёзное ДТП. Водитель на автомобиле «Ниссан» не справился с управлением и вылетел в кювет, где снёс забор жилого участка, передает ППС по Самарской …