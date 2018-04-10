11
11
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. 

10 апреля 2018, 09:48
Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано. Добиться этого результата удалось спустя 2 часа и 26 минут после поступления сигнала о начале возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на тушении крупного пожара задействован 71 

9 апреля 2018, 11:07
Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Самарец Николай Курлин сообщил об огромном провале плитки у Струковского сада, который сейчас закрыт на реконструкцию. Он опубликовал фото в «Твиттере».

«Плитку в Струкачах уже тестируют самарские черви», - прокомментировал автор сообщения.

«Выясним причину провала и устраним», - 
9 апреля 2018, 03:43
За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

В Самаре на одном из совещаний в мэрии, посвящённом весеннему благоустройству, был поднят вопрос о ворошении снега. В 90% случаев его уборка с тротуаров осуществляется по элементарной технологии – посредством раскидывания последнего с газонов на тротуары и проезжую часть, для 
8 апреля 2018, 02:44
Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить 

6 апреля 2018, 02:11
Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Уже 21 апреля в Самаре проведут пробный запуск всех городских фонтанов. Напомним, в этот день в областной столице состоится общегородской субботник. Планируется, что в постоянном режиме городские фонтаны начнут работать с 1 мая. Всего в этом году в областном центре 

5 апреля 2018, 05:39
Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения 
29 марта 2018, 07:00
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
 
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены 

27 марта 2018, 02:08
На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают 

18 марта 2018, 01:17
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

21 февраля 2018, 04:00
Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу, в рамках которой обсуждалась дальнейшая судьба школы №46. На мероприятии присутствовали родители учеников этого заведения, а также представители профильных департаментов, министерства образования Самарской области и директор образовательного учреждения Людмила Иванова.
Напомним, 4 сентября прошлого года 

1 февраля 2018, 06:28
В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.

«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, 
28 декабря 2017, 11:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх