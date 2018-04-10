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Самая важная история – кредитная
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10 апреля 2018, 10:52
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Главы районов Самары начали пешие обходы территорий
Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.
В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. …
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10 апреля 2018, 09:48
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Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано
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9 апреля 2018, 11:07
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Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован
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9 апреля 2018, 08:32
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43
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За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре
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8 апреля 2018, 02:44
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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
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6 апреля 2018, 02:11
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Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля
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5 апреля 2018, 05:39
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году
Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
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27 марта 2018, 02:08
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На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина
Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.
Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают …
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18 марта 2018, 01:17
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Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.
Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом …
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21 февраля 2018, 04:00
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Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года
Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу, в рамках которой обсуждалась дальнейшая судьба школы №46. На мероприятии присутствовали родители учеников этого заведения, а также представители профильных департаментов, министерства образования Самарской области и директор образовательного учреждения Людмила Иванова.
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1 февраля 2018, 06:28
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В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
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28 декабря 2017, 11:45