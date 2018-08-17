|
Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре
22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу …
|
17 августа 2018, 10:56
|
Ночью «Лексус» протаранил столб в Тольятти: пострадали два человека
|
17 августа 2018, 10:25
|
Блогер пожаловался на пугающую закрытость Сбербанка
Анна Афанасьева жалуется в "Фейсбуке" на пугающую закрытость Сбербанка. "Он ни с того ни с сего решил заблокировать мою карту, - удивляется девушка. - Причём я узнала об этом не от сотрудника Сбера и не из СМС (мобильный банк …
|
17 августа 2018, 08:31
|
В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
|
17 августа 2018, 08:23
|
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
|
6 августа 2018, 04:58
|
За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
|
4 июля 2018, 11:53
|
В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
|
6 июня 2018, 02:53
|
Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
|
6 июня 2018, 12:07
|
Самарские спасатели эвакуировали жителя Рождествено, нуждавшегося в срочной госпитализации
Сегодня, 28 марта, самарские спасатели провели эвакуацию из села Рождествено. У 53-летнего мужчины от резкого повышения давления ухудшилось состояние, и он нуждался в срочной госпитализации, но самостоятельно перемещаться не мог. Сотрудники поисково-спасательной службы переправили его через Волгу на судне-амфибии «Нептун». …
|
28 марта 2014, 05:25