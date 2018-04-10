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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
Глава РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Глава РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Выступление главы РФ уже началось. В этом году формат мероприятия изменился. Во-первых, его перенесли из Георгиевского зала Кремля в Большой Манеж, а во-вторых, впервые использовалась инфографика - для наглядной 

1 марта 2018, 01:42
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Знаки, запрещающие парковку по 

19 февраля 2018, 08:01
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

Задачу диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, поставленную президентом Владимиром Путиным, во вторник обсудили в Самаре. Депутаты Государственной думы Владимир Гутенев, Владимир Шаманов и Игорь Станкевич встретились с руководителями предприятий ОПК и коллективом Самарского электромеханического завода.

К 2025 году 
31 января 2018, 04:26
Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" 
31 июля 2017, 08:43
Послание президента

Послание президента

В четверг, 1 декабря, с посланием к Федеральному Собранию обратился президент Владимир Путин. По сути, каждое такое выступление главы государства носит программный характер и определяет вектор движения страны как минимум на ближайший год.

На этот раз Владимир Путин поставил перед правительством 

1 декабря 2016, 06:14
Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул 
1 декабря 2016, 03:23
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