В четверг, 1 декабря, с посланием к Федеральному Собранию обратился президент Владимир Путин. По сути, каждое такое выступление главы государства носит программный характер и определяет вектор движения страны как минимум на ближайший год.

На этот раз Владимир Путин поставил перед правительством …