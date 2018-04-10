10 апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступит с посланием к депутатам и жителям региона. В этом году документ будет зачитан в стенах спорткомплекса МТЛ «Арена».
Подробности содержания будущего обращения главы региона не разглашаются. Однако, как отметил сам Дмитрий Азаров, большое внимание будет уделено реализации поручений президента РФ Владимира Путина в рамках его послания к Федеральному Собранию. Также, во время подготовки к выступлению, руководитель области обращался с просьбой к жителям о том, какие темы необходимо отразить в будущем документе.
Начало оглашения послания намечено на 12:00. Сайт ТРК «ТЕРРА» будет вести текстовую трансляцию мероприятия.
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