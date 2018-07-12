После 15 июля на фан-зоне на площади Куйбышева в центре Самары начнется демонтаж оборудования. Напомним, что специально для зрителей на самой большой площади Европы был установлен гигантский экран, на котором транслировались матчи ЧМ-2018. Его размер - 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Шоу-программу демонстрировали болельщикам на сценическом комплексе высотой с девятиэтажный дом.
"Стадион "Самара Арена" посетили 250 тысяч человек, фанзону - более 600 тысяч болельщиков", рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, а на огромном экране покажут финал мундиаля. Матч между сборными Франции и Хорватии будет проходить на стадионе «Лужники» в Москве.
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600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре
За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
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