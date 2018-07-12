Во вторник, 10 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева снова откроется для гостей. Напомним, что в неигровые дни, 8-9 июля, фан-фест не работал.

10 июля программа Фестиваля стартует в 20:00. На главной сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и …