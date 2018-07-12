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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
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С 1 января следующего, 2019 года стадион "Самара Арена" может перейти в региональную собственность. Планируется, что в течение пяти лет расходы на его содержание будут субсидироваться из федерального бюджета. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области 
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Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день закроются все фестивальные площадки FIFA в России.
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Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
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10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

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В Самаре продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA

В Самаре продолжается Международный фестиваль болельщиков FIFA

«Футбол в сердце города» самарцы смогут посмотреть еще до 22 июня включительно. Сегодня, 20 июня, на Международном фестивале болельщиков FIFA гостей ожидает насыщенная программа вечера.
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20 июня 2014, 04:34
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