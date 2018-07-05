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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками
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5 июля 2018, 12:46
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Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России
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30 мая 2018, 11:17
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"
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28 апреля 2018, 09:31
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56
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Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год
Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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19 апреля 2017, 06:40