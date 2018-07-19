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Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области
Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.
В связи с ненастьем могут произойти обрывы …
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9 июля 2018, 03:02
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В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре
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9 июля 2018, 09:49
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Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
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7 июня 2018, 04:55
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Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области
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11 мая 2018, 05:19
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Ученые предсказали затопление Нью-Йорка
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11 октября 2016, 07:41
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В Сызрани коммунальщики поломали бобровые плотины
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10 мая 2016, 11:41
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Немецкие ученые предсказывают затопление крупнейших мегаполисов мира к концу XXI века
Результатом глобального потепления может стать затопление прибрежных городов, в том числе и крупнейших мегаполисов мира, сообщают немецкие ученые. В числе таких городов окажутся, в частности, Шанхай и Нью-Йорк, пишет «Газета.ru».
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15 августа 2014, 06:48