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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
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6 марта 2019, 01:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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Более 20 человек убил торнадо в США
В воскресенье, 3 марта стихия нанесла сильнейший удар по американскому штату Алабама. По нему прокатились два торнадо. В результате непогоды погибли более 20 человек. Еще 40 человек получили ранения. Угроза образования новых вихрей сохраняется.
Как сообщает «Российская газета», …
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4 марта 2019, 02:09
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга
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14 января 2019, 07:51
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В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада
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7 января 2018, 09:23
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Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона
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11 ноября 2017, 03:54
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МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град
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30 июля 2017, 03:25
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