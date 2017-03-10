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Материалы по теме:

В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В социальных сетях появились фотографии потопа, который, по словам очевидцев, произошел в Самаре в районе ТЦ Hoff. Потоки воды стекают по улицам Потапова и Гастелло.  Пользователи обсуждают последствия коммунальной аварии в самарском паблике. «Фото не отражает всего масштаба потопа», - 
10 марта 2017, 11:51
В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото

В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото

В самарском паблике в соцсети появились фотографии нового «потопа» на Московском шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Напомним, в конце февраля на указанном участке была аналогичная ситуация, что стало поводом для массы «фотожаб». А певец 
6 марта 2017, 12:37
В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из 
27 февраля 2017, 04:52
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».

Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и 
25 января 2017, 03:18
В Самаре судят мигранта, сообщившего о минировании ТЦ «Космопорт»

В Самаре судят мигранта, сообщившего о минировании ТЦ «Космопорт»

В Советском районном суде Самары начался процесс над так называемым «телефонным террористом», который рискует угодить за решетку за сообщение о заминировании ТЦ «Космопорт» запрещенной в России организацией ИГИЛ. Тогда в конце декабря 2015-ого года в поисках бомбы были задействованы сотрудники 
25 января 2017, 09:50
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили 
16 января 2017, 05:10
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские 
26 декабря 2016, 10:29
Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.

Полицейские опросили продавцов и изучили записи 

16 декабря 2016, 03:15
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения 
13 декабря 2016, 09:49
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

С 25 ноября 2016 года коттеджи на первой линии 9 просеки в Самаре оставались без холодной воды. Авария произошла на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров. «Восстановительные работы затянулись на пять дней из-за незаконных действий местных жителей», - заявили в компании 

30 ноября 2016, 10:25
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