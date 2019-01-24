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Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре
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24 января 2019, 01:56
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Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей
По состоянию на 0:30 24 января, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, которые попали в зону отключения из-за аварии на теплотрассе.
Произведен мониторинг температур в квартирах горожан. Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили порядка 2350 обогревателей. В настоящее время производится …
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24 января 2019, 01:39
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Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны
Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.
В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты …
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24 января 2019, 01:18
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Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации
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23 января 2019, 11:50
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Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом
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14 января 2019, 02:54
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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре
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28 августа 2018, 10:11
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