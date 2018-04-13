В гостинице на улице Куйбышева самарец с пистолетом угрожал убийством девушке-администратору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Подозреваемый задержан.

Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Патрульные отправились по адресу вызова. По версии сотрудников …