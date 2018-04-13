В Самаре задержан подозреваемый в нападении на офис микрозаймов. Инцидент произошел 9 апреля в районе станции метро «Безымянка». В павильон, расположенный на улице Победы, зашел мужчина в темных очках и с капюшоном на голове. Угрожая сотруднице организации кухонным ножом, посетитель потребовал отдать ему деньги. Женщина сказала, что денег нет, и, улучив момент, убежала через запасную дверь. «Не получилось», - подумал неудачливый грабитель и пошел домой. Сотрудница офиса тем временем звонила в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого и задержали его. Подозреваемый – ранее несудимый самарец, 1973 года рождения. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой».
«Я возвращался с работы домой в сильном алкогольном опьянении, зашел в «Быстроденьги», у меня был с собой нож – брал из дома на работу затачивать. Я зашел и вынул из пакета нож, положил его на стол, ну и хотел взять наличные. Кассирша выбежала в заднюю дверь. Я ушел домой. Ничего там не взял», - рассказал задержанный полицейским.
«Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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