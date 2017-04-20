На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать Собака была отравлена догхантерами и умерла под припаркованным во дворе дома № 24 автомобилем.

По рассказам очевидцев, выжил только один из щенков. Он не отходил от матери, лежал рядом с ней, пытался "будить". Кутёнка на время забрала к себе жительница …