Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко. Напомним, трагедия случилась 25 февраля. В медучреждение девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1, куда ранее ее с температурой привезла «скорая».
Врачи стационара сразу заподозрили наличие кишечной инфекции, а с ее признаками госпитализируют только в специализированное отделение - в первой детской городской его нет, пришлось ехать в другое место. В это время состояние ребенка ухудшалось, девочку стало рвать желчью. А потом малышка вообще перестала открывать глаза. Реанимационные действия положительного эффекта не дали. Ребенок умер у врачей на руках.
Родители девочки попросили разобраться в ситуации правоохранителей. Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших, назначены необходимые экспертизы.
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