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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Леопард-людоед устроил переполох в индийской деревне

Много шума наделало появление леопарда в одном из населенных пунктов индийского штата Орисса. Различные ранения хищник причинил трем местным жителям.
В числе травмированных есть ребенок. Мальчик был серьезно ранен набросившимся на него животным.
Кроме того, пострадал лесник, который намеревался поймать 

20 апреля 2017, 11:41
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

В ночь на 17 апреля в Самаре произошло массовое ДТП. Есть погибший. Виновник аварии предположительно был пьян.

По сообщению очевидцев, авария произошла около двух часов ночи на пересечении улиц Карбышева и Гагарина. Фото с места происшествия появилось в социальной 
17 апреля 2017, 07:02
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

На улице Демократической маленький щенок несколько часов пытался разбудить свою убитую мать

Собака была отравлена догхантерами и умерла под припаркованным во дворе дома № 24 автомобилем.
По рассказам очевидцев, выжил только один из щенков. Он не отходил от матери, лежал рядом с ней, пытался "будить". Кутёнка на время забрала к себе жительница 

12 апреля 2017, 11:05
В Индии нашли девочку-маугли, выросшую в лесу среди обезьян

В Индии нашли девочку-маугли, выросшую в лесу среди обезьян

Сказка о Маугли в очередной раз перестала быть сказкой. В лесу, на севере Индии, была найдена девочка 8-12 лет, по всей видимости, все эти годы прожившая в обезьяньей стае. Возможность человеческого детеныша стать полноценным человеком медики оценивают в 50%.
В 

7 апреля 2017, 11:14
Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения

Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения

Расследование, находившееся на контроле у московских следователей, завершено. Действия опекуна Оксаны Гавюк из деревни Колыбеловка Красноармейского района переквалифицировали на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше чем, ей грозило до 
6 апреля 2017, 10:55
На Камчатке женщина ослепла после татуажа

На Камчатке женщина ослепла после татуажа

СК РФ по Камчатскому краю инициировал проверку после того, как женщина потеряла зрение, посетив косметологический салон. Это происшествие случилось в Петропавловске–Камчатском.
По предварительной версии, 32-летняя пациентка получила химический ожог роговиц обоих глаз после нанесения косметологом на ее веки обезболивающего средства 

5 апреля 2017, 10:14
В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

Тольяттинские спасатели выезжали на оказание помощи годовалому ребенку. Инцидент произошел в доме №50 по улице Тополиной, сообщил начальник городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Малыш застрял ногой между трубами батареи.

По словам спасателя, ребенок не получил ожогов по счастливой случайности - 

4 апреля 2017, 10:21
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Пассажиры самолета, видевшие Соловьева в сопровождении правоохранителей, рассказали журналистам, что на руках руководителя региона были наручники. Пока 

4 апреля 2017, 09:28
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
 
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
 
Накануне диспетчерам экстренных служб в 
1 апреля 2017, 04:58
В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа

В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа

В четверг, 30 марта, в Самаре с балкона дома по улице Ставропольской упала четырехлетняя девочка. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами живота, передает samru.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел примерно 22 часа. Ребенок упал 
31 марта 2017, 12:22
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
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