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Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару

Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару

Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару, самолет приземлился в Уфе. Речь идет о рейсе №487 Стамбул – Самара. На борту находился 71 пассажир.

«Сегодня ночью рейс Стамбул — Самара не смог приземлиться в аэропорту назначения и 
6 декабря 2017, 04:22
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на

В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?

Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с 

5 декабря 2017, 09:23
В блогах: Пошел по стопам отца

В блогах: Пошел по стопам отца

Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение 

5 декабря 2017, 08:18
Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

В Самаре завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена». В работах в рамках акции «Живи, лес» участвовали более трех тысяч человек.

«В период с 25 сентября  по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и 

4 декабря 2017, 01:12
Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

В групповых матчах ЧМ-2018 по футболу в Самаре сыграют сборные России, Уругвая, Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, Сенегала и Колумбии. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018, которая прошла в Москве в Большом Кремлевском дворце. Игры 

1 декабря 2017, 08:28
Сборные России и Уругвая сыграют групповой матч ЧМ-2018 в Самаре 25 июня

Сборные России и Уругвая сыграют групповой матч ЧМ-2018 в Самаре 25 июня

Только что стало известно, что сборная России сыграет со сборной Уругвая в Самаре 25 июня. 

 

Сегодня, 1 декабря, в Большом Кремлевском дворце проходит финальная жеребьевка ЧМ-2018, в ходе которой станет известно, какие сборные сыграют в Самаре в матчах группового этапа, а 

1 декабря 2017, 07:58
Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета 

1 декабря 2017, 05:27
СМИ: Рухнули цены на авиабилеты из России за границу

СМИ: Рухнули цены на авиабилеты из России за границу

Средние цены на авиабилеты из РФ за границу в первой половине 2017 года снизились на 15-20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщили отечественные СМИ со ссылкой на различные источники.
Как показывает статистика, наиболее востребованным у российских путешественников 

11 сентября 2017, 11:06
Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.
Для юриста 

22 августа 2017, 06:24
Топ-новости: опасные привычки, самые дорогие авиабилеты, увольнение в департаменте ЖКХ

Топ-новости: опасные привычки, самые дорогие авиабилеты, увольнение в департаменте ЖКХ

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 11 декабря.

Шесть вредных привычек, убивающих человека раньше времени
Ученые установили шесть наиболее опасных вредных привычек, влекущих, по их заверениям, раннюю смерть. Весь список – здесь.

Эксперты 
11 декабря 2015, 08:13
Эксперты определили самый невыгодный день для покупки авиабилетов

Эксперты определили самый невыгодный день для покупки авиабилетов

Специалисты западных компаний, занимающихся туристическим бизнесом, заявили о том, что в ходе детального анализа большого объема статистических данных ими были определены наиболее невыгодный и самый удачный день для покупки авиабилетов. Как утверждается, проведенное исследование дает все основания считать, что цена 
11 декабря 2015, 08:29
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