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Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару
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6 декабря 2017, 04:22
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В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам
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6 декабря 2017, 02:00
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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В блогах: Пошел по стопам отца
Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение …
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5 декабря 2017, 08:18
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Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
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4 декабря 2017, 01:12
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Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018
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1 декабря 2017, 08:28
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Сборные России и Уругвая сыграют групповой матч ЧМ-2018 в Самаре 25 июня
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1 декабря 2017, 07:58
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Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей после ЧМ-2018
Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета …
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1 декабря 2017, 05:27
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СМИ: Рухнули цены на авиабилеты из России за границу
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11 сентября 2017, 11:06
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Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб
Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.
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22 августа 2017, 06:24
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Топ-новости: опасные привычки, самые дорогие авиабилеты, увольнение в департаменте ЖКХ
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 11 декабря.
Шесть вредных привычек, убивающих человека раньше времени
Ученые установили шесть наиболее опасных вредных привычек, влекущих, по их заверениям, раннюю смерть. Весь список – здесь.
Эксперты …
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11 декабря 2015, 08:13
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Эксперты определили самый невыгодный день для покупки авиабилетов
Специалисты западных компаний, занимающихся туристическим бизнесом, заявили о том, что в ходе детального анализа большого объема статистических данных ими были определены наиболее невыгодный и самый удачный день для покупки авиабилетов. Как утверждается, проведенное исследование дает все основания считать, что цена …
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11 декабря 2015, 08:29