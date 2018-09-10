Всю ночь на понедельник, 10 сентября, продолжалась работа по подсчетам голосов на выборах, которые прошли в Самарской области. По состоянию на 04:43 итоги голосования выглядят следующим образом:
Дмитрий Азаров («Единая Россия») - 73,38%;
Алексей Лескин (КПРФ) - 9,78%;
Александр Степанов (ЛДПР) - 5,62%;
Виталий Кирсанов («Коммунисты России») - 3,87%;
Галина Баранова («Партия Пенсионеров») - 2,57%
Михаил Маряхин («Справедливая Россия») - 2,41%
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На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ
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10 сентября 2018, 08:32
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В Самаре до среды будет тепло и сухо
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10 сентября 2018, 08:00
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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37
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Выборы в Самарской области завершились
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9 сентября 2018, 09:36
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Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство
Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.
Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали …
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9 сентября 2018, 10:31
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Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг
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9 сентября 2018, 02:38
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Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель …
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19 марта 2018, 06:07
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На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина
Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир …
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18 марта 2018, 11:33
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Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат
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16 июля 2015, 03:12