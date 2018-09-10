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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

В настоящий момент на выборах депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва и Думы городского округа Сызрань VII созыва по партийным спискам лидирует КПРФ. По результатам обработки бюллетеней в Тольятти по данным 06:01 понедельника, 10 сентября, КПРФ набрала 
10 сентября 2018, 08:32
В Самаре до среды будет тепло и сухо

В Самаре до среды будет тепло и сухо

Погода в начале новой рабочей недели продолжит радовать самарцев. На понедельник, 10 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется до + 19-24 градусов, будет переменная облачность и местами прольется кратковременный дождь. Зато в последующие два дня осадки не ожидаются,
10 сентября 2018, 08:00
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Выборы в Самарской области завершились

Выборы в Самарской области завершились

В Самарской области закрылись избирательные участки. Сейчас идет подсчет голосов. Явка на 18.00 по выборам губернатора составила 40%, по довыборам в Госдуму - 37%. Атмосфера на участках в течение дня была оживленной.

«Обстановка у нас очень бурная, людей приходит 
9 сентября 2018, 09:36
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель 

19 марта 2018, 06:07
На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир 

18 марта 2018, 11:33
Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат

Лечение опухоли мозга у Дмитрия Хворостовского дало первый результат

Как уже писали СМИ, Дмитрий Хворостовский лечит рак в одной из клиник Лондона. Он проходит химиотерапию. Появилась информация, что состояние оперного певца начало улучшаться, например, у него нормализовалась координация движений, с которой были проблемы. Раньше Дмитрию было сложновато ходить.
16 июля 2015, 03:12
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