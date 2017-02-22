Ученые из России вместе с казахстанскими специалистами рассказали о работе над проектом «Байтерек». Согласно его условиям, на космодроме «Байконур» появится вся необходимая инфраструктура для запуска ракет при поддержке исследователей из Казахстана.

Как сообщается, проект будет иметь национальный колорит. Так, новейшая …