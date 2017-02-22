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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Самолет самарского РКЦ «Прогресс» экстренно сел в Казани по пути на Байконур

Утром 31 октября в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет АН-26 ракетно-космического центра «Прогресс», который следовал из Самары на Байконур. На борту находились 20 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали технические неполадки одного из двигателей. Приземление прошло 

31 октября 2016, 03:55
На Байконуре освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» накануне старта

На Байконуре освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» накануне старта

На космодроме Байконур состоялся обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает РИА «Новости». Эта ракета доставит пилотируемый корабль «Союз МС-02» на МКС.
Некоторое время назад агентства информировали об установке ракеты-носителя с космическим кораблем на стартовом комплексе. Началась заправка окислителем и горючим.
По 

19 октября 2016, 09:38
Новая российская ракета получит казахское название «Сункар»

Новая российская ракета получит казахское название «Сункар»

Ученые из России вместе с казахстанскими специалистами рассказали о работе над проектом «Байтерек». Согласно его условиям, на космодроме «Байконур» появится вся необходимая инфраструктура для запуска ракет при поддержке исследователей из Казахстана.
Как сообщается, проект будет иметь национальный колорит. Так, новейшая 

18 июля 2016, 02:17
Роскосмос разработает ракету «Протон» версии «Лайт»

Роскосмос разработает ракету «Протон» версии «Лайт»

О планах доработать ракету-носитель сообщил генеральный конструктор Александр Медведев. Модернизированный «Протон» станет легче и дешевле.
По словам экспертов, обслуживание нового изделия будет дешевле примерно на 25%. Благодаря этому, оно займет определенную нишу на рынке. Исследователи уточняют - планируется вовсе не 

27 июня 2016, 10:18
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