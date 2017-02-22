Старт, венчающий историю пусков самарской ракеты-носителя «Союз-У» совершен сегодня с Гагаринской площадки космодрома Байконур в 9 часов 58 минут по самарскому времени.
На заданную орбиту штатно выведен транспортный грузовой корабль «Прогресс-МС 05», который через двое суток доставит на международную космическую станцию 2,5 тонны грузов. В том числе, топливо, сжатые газы, запасной скафандр, оборудование для научных экспериментов, пищу, воду, медикаменты и посылки для космонавтов Сергея Рыжикова и Олега Новицкого.
Это первый старт после аварии 1 декабря прошлого года и последний для «Союза-У». В историю ушла самая массовая и надежная ракета-носитель производства самарского ракетно-космического центра Прогресс, входящего в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России. Начиная с 1973 года, с помощью этого изделия самарских ракетостроителей совершено 788 пусков.
«Союз-У» уступит место «Союзу-2-1А», который понесет в космос грузовые корабли и «Союзу-ФГ» для совершения пилотируемых полетов.
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