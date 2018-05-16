В Самаре 24 мая состоится городской праздник «Последний звонок» и торжественное шествие выпускников школ. В нем примут более 2 тысяч 800 одиннадцатиклассников и педагогов. Шествие начнется в 14 часов на улице Ленинградской. Учителя и школьники пройдут от Молодогвардейской до первой очереди набережной. На всем маршруте для ребят будут организованы тематические станции, посвященные истории, театру, космосу, футболу, «Самаре будущего» и другим темам. На Некрасовском спуске, где и прозвучит последний звонок, состоится концерт и запуск в небо воздушных шаров.
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Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары
В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 …
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12 апреля 2018, 01:05
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Военные сборы школьников пройдут в Самарской области
В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки …
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10 апреля 2018, 12:25
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре
В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.
«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.
Ученые из Самары …
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21 марта 2018, 03:55
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За что самарцев выгнали с ЕГЭ?
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5 июля 2017, 07:00
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ЕГЭ на выживание: Самарская область потеряла 65 стобалльников
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5 июля 2017, 03:19
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Лучшие: о самых успешных выпускниках Самары
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5 июля 2017, 09:27
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Каждого шестого самарского выпускника признали успешным
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29 июня 2017, 10:54
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Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок
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26 мая 2017, 07:36
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День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
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25 мая 2017, 07:03
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В Самаре из-за Последнего звонка перекроют центр города
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22 мая 2017, 04:01
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В Самаре впервые организуют праздничное шествие выпускников
25 мая с 14.00 до 16.00 в областной столице пройдет праздничный «Последний звонок». Впервые организуют торжественное шествие выпускников по Ленинградской от Молодогвардейской до 1-ой очереди набережной, по 1-ой очереди набережной до Некрасовской. Планируется, что в мероприятии будут участвовать 3 тысячи …
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16 мая 2017, 07:30