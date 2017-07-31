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Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей
29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".
У врачей …
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31 июля 2017, 10:49
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Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова
Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
Предположительно, маршрут …
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29 июля 2017, 04:29
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Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"
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28 июля 2017, 02:27
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В Сызрани нашли сбежавшего хищника
Хозяевам пропавшего в Сызрани хорька удалось разыскать своего питомца. Домашнего хищника зовут Шон. Сообщение о его исчезновении в начале недели распространилось по соцсетям и местным средствам массовой информации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», сбежал хорек из квартиры дома по улице Красная.
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28 июля 2017, 07:04
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В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото
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25 декабря 2016, 04:48
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Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани
На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в …
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4 сентября 2016, 06:02
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Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары
Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары, пишет life.ru
Мужчина, за которым пришлось устроить погоню в центре Москвы, сказал полицейским, что его зовут Антон Р. и он бездомный из Самары. Никаких документов у Романа …
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5 июня 2016, 05:22
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Генерал Солодовников наградил самарского Ван Дамма премией
Самарского полицейского, ставшего звездой Интернета, представили общественности. Напомним, в мае в Сети появилось видео погони самарских патрульных за нарушителем. За месяц оно собрало 1,5 млн просмотров.
Преследование пьяного водителя за рулем угнанного белого «Фольсквагена» на скорости 100 километров …
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16 июня 2015, 10:49
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Сызранский мясокомбинат "попал" на миллион рублей
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29 января 2015, 12:29