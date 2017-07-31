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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".

У врачей 
31 июля 2017, 10:49
Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
 
Предположительно, маршрут 
29 июля 2017, 04:29
Сызранец протрезвел после застолья и превратился в

Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"

Курьезный случай произошел в Сызрани. Полицейским поступило заявление об угоне автомобиля у 27-летнего местного жителя. Якобы он ночью припарковал машину рядом с домом по проспекту Гагарина, а утром она исчезла.

Полицейские приступили к поискам. Выяснилось, что машину никто не угонял. Накануне 

28 июля 2017, 02:27
В Сызрани нашли сбежавшего хищника

В Сызрани нашли сбежавшего хищника

Хозяевам пропавшего в Сызрани хорька удалось разыскать своего питомца. Домашнего хищника зовут Шон. Сообщение о его исчезновении в начале недели распространилось по соцсетям и местным средствам массовой информации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», сбежал хорек из квартиры дома по улице Красная.
28 июля 2017, 07:04
В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
 
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в 
4 сентября 2016, 06:02
Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель

Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары

Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары, пишет life.ru

Мужчина, за которым пришлось устроить погоню в центре Москвы, сказал полицейским, что его зовут Антон Р. и он бездомный из Самары. Никаких документов у Романа 
5 июня 2016, 05:22
Генерал Солодовников наградил самарского Ван Дамма премией

Генерал Солодовников наградил самарского Ван Дамма премией

Самарского полицейского, ставшего звездой Интернета, представили общественности. Напомним, в мае в Сети появилось видео погони самарских патрульных за нарушителем. За месяц оно собрало 1,5 млн просмотров.

Преследование пьяного водителя за рулем угнанного белого «Фольсквагена» на скорости 100 километров 
16 июня 2015, 10:49
Сызранский мясокомбинат

Сызранский мясокомбинат "попал" на миллион рублей

Долг у предприятия образовался ещё в начале 2014 года перед московской компанией "ЛМЛ и Ко". Последняя поставляла в Сызрань ингредиенты и оболочку для колбас. Местный производитель не рассчитался за сырье, и дело дошло до арбитражного суда. "ЛМЛ и Ко" потребовала 

29 января 2015, 12:29
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