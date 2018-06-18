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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов 

18 июня 2018, 03:34
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

В Самаре продолжается фестиваль болельщиков, который продлится вплоть до завершения ЧМ-2018 по футболу 15 июля. Фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный. Стала известна программа фестиваля на понедельник, 18 июня. Площадка начнет работать в 14 часов. На сцене выступят группы 

18 июня 2018, 10:58
За матчем ЧМ в Самаре, в котором Сербия победила Коста-Рику, следили 41432 зрителя

За матчем ЧМ в Самаре, в котором Сербия победила Коста-Рику, следили 41432 зрителя

17 июня в столице губернии прошел первый матч чемпионата мира по футболу. На стадионе «Самара Арена» сошлись сборные Коста-Рики и Сербии. Для того, чтобы поддержать свои команды, в город приехали 10 тысяч иностранных болельщиков.

Игра вполне могла закончиться безголевой ничьей. Первый 

17 июня 2018, 10:10
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник 

7 апреля 2018, 08:50
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.

О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель 

19 марта 2018, 04:37
В блогах: объект №1 в Самаре

В блогах: объект №1 в Самаре

Историческую тему продолжает и блогер Игорь Кондратьев. Он спустился в бункер Сталина.

"Объект расположен под зданием "кулька" - современной Академии культуры и искусства. Ранее в нем располагался Куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы, в холле, находилась неприметная дверь, 
8 февраля 2018, 09:11
В блогах: жуткое фото из бункера Сталина

В блогах: жуткое фото из бункера Сталина

Блогер Алексей Авдейчев побывал в бункере Сталина. "Он построен в 1942 году под зданием современной Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский обком. Основные помещения бункера расположены на глубине 37 метров, что соответствует высоте 12-этажного дома. Для 
30 сентября 2016, 10:33
В Китае начали продавать путевки на самарский

В Китае начали продавать путевки на самарский "красный маршрут"

Туристические компании России и Китая начали продажи путевок по так называемым «красным маршрутам» - местам исторического наследия, связанных с деятельностью коммунистических партий двух стран и личностями их лидеров. В России в проект включили 5 городов - Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань 
17 июля 2015, 12:24
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