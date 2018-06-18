Чтобы поддержать сборную Коста-Рики в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, в Самару прибыли тысячи соотечественников. Среди прочих в наш город приехал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио. В аэропорту «Курумоч» дипломат приземлился в 5 часов утра 17 июня, и вскоре после этого отправился осматривать достопримечательности. Первой точкой на его маршруте стал бункер Сталина. Для иностранного гостя устроили подробную экскурсию по всем подземным помещениям. Общение шло с помощью переводчика, однако оказалось, что Артуро Фурнье Фасио и сам немного говорит по-русски.
Главным объектом бункера Сталина является рабочий кабинет вождя народов, расположенный на глубине 37 метров под землей. Он представляет собой уменьшенную копию помещения, расположенного в кремле. Здесь посол смог ненадолго примерить на себя роль руководителя страны, посидев за рабочим столом генсека. Всем увиденным дипломат остался доволен.
«В бункере Сталина было очень интересно. Коста-Рика в свое время помогла Советскому Союзу победить фашизм. Кроме того, я немного изучал историю Великой Отечественной войны», - пояснил посол.
Также Артуро Фурнье Фасио добавил, он надеется на то, что после чемпионата мира культурные и торговые связи между Коста-Рикой и Самарской областью значительно усилятся.
Стоит отметить, что попасть в бункер Сталина во время мундиаля стало намного проще. Из-за чемпионата музей перешел на новый режим работы. Он открыт ежедневно с 9 до 19 часов. Ранее он работал только по будням с 11:00 до 15:00. Стоимость билета для взрослого составляет 250 рублей, для ребенка - 150.
|
Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня
|
18 июня 2018, 03:37
|
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре
|
18 июня 2018, 03:34
|
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
|
18 июня 2018, 03:05
|
Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня
|
18 июня 2018, 10:58
|
За матчем ЧМ в Самаре, в котором Сербия победила Коста-Рику, следили 41432 зрителя
|
17 июня 2018, 10:10
|
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
|
15 июня 2018, 02:11
|
В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»
Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник …
|
7 апреля 2018, 08:50
|
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре
|
19 марта 2018, 04:37
|
В блогах: объект №1 в Самаре
Историческую тему продолжает и блогер Игорь Кондратьев. Он спустился в бункер Сталина.
"Объект расположен под зданием "кулька" - современной Академии культуры и искусства. Ранее в нем располагался Куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы, в холле, находилась неприметная дверь, …
|
8 февраля 2018, 09:11
|
В блогах: жуткое фото из бункера Сталина
Блогер Алексей Авдейчев побывал в бункере Сталина. "Он построен в 1942 году под зданием современной Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский обком. Основные помещения бункера расположены на глубине 37 метров, что соответствует высоте 12-этажного дома. Для …
|
30 сентября 2016, 10:33
|
В Китае начали продавать путевки на самарский "красный маршрут"
Туристические компании России и Китая начали продажи путевок по так называемым «красным маршрутам» - местам исторического наследия, связанных с деятельностью коммунистических партий двух стран и личностями их лидеров. В России в проект включили 5 городов - Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань …
|
17 июля 2015, 12:24