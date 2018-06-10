Президент подписал закон о возрождении комплекса ГТО Разговоры о возвращении к известной много лет назад системе «Готов к труду и обороне» в стране велись давно, и вот окончательное решение принято. На внедрение в жизнь всех пунктов закона основным финансовым документом предусмотрено 1,2 млрд рублей, которые будут потрачены …