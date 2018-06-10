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В блогах: в самарской школе требуют справку для сдачи ГТО
Блогер vipsnaiper рассказал, что "в одной из самарских школ срочно потребовали принести справку о том, может ли (или не может) ребенок сдавать нормы ГТО". "Сама сдача - 4 и 5 июня, то есть во время каникул. При сдаче обычных …
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18 мая 2016, 06:12
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В блогах: Жители Тольятти от 6 до 29 лет будут сдавать ГТО
Мэрия Тольятти проанонсировала "ВКонтакте", что с 15 по 26 февраля учащиеся 55 тольяттинских образовательных учреждений будут сдавать нормативы ГТО. Показать свою физическую форму смогут все желающие от 6 до 29 лет. Будут оцениваться быстрота, выносливость, сила, гибкость, ловкость, прикладные …
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15 февраля 2016, 05:48
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Президент подписал закон о возрождении комплекса ГТО
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6 октября 2015, 02:52
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«Инженеры будущего» сдадут нормы ГТО Николаю Валуеву
Участники V международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» в этом году будут сдавать нормы ГТО. Физическую форму молодых инженеров оценит чемпион мира по боксу, посол ГТО Николай Валуев. В образовательный лагерь его пригласил первый зампред думского Комитета по промышленности, первый …
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10 июня 2015, 12:33