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Материалы по теме:

Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

В ночь c субботы на воскресенье, с 19 на 20 мая, в Самарской области произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. Около 1 часа ночи, под Тольятти, в Ставропольском районе нетрезвый автомобилист на иномарке устроил погром в дачном массиве.
 
20 мая 2018, 02:04
Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания 

25 апреля 2018, 11:14
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.

«Что горит в Самаре в Куйбышевском 
19 апреля 2018, 11:35
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход 
20 марта 2018, 01:18
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся 

15 марта 2018, 01:39
В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

Сегодня, 14 января, в Самаре на пересечении Гаражной и Революционной произошло ДТП. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», так столкнулись автомобили KIA Спортаж и такси.

По словам очевидцев, от водителя такси шел сильный запах алкоголя. Таксист 
14 января 2018, 04:26
Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике

Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике

В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали водителя. Полицейским стало известно, что по улицам Автозаводского района на большой скорости с грубейшими нарушениями правил дорожного движения рассекает темный автомобиль Opel. Около одного из домов по Ленинскому проспекту иномарку удалось остановить.

Выяснилось, что 
5 января 2018, 03:29
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