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Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника
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20 мая 2018, 02:04
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Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания …
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25 апреля 2018, 11:14
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На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
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19 апреля 2018, 11:35
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00
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Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети
Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход …
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20 марта 2018, 01:18
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За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области
Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся …
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15 марта 2018, 01:39
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В Самаре пьяный таксист протаранил KIA
Сегодня, 14 января, в Самаре на пересечении Гаражной и Революционной произошло ДТП. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», так столкнулись автомобили KIA Спортаж и такси.
По словам очевидцев, от водителя такси шел сильный запах алкоголя. Таксист …
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14 января 2018, 04:26
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Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике
В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали водителя. Полицейским стало известно, что по улицам Автозаводского района на большой скорости с грубейшими нарушениями правил дорожного движения рассекает темный автомобиль Opel. Около одного из домов по Ленинскому проспекту иномарку удалось остановить.
Выяснилось, что …
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5 января 2018, 03:29