АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina



Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной … Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной