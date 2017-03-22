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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.

Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении 
22 марта 2017, 04:31
Акционеры АвтоВАЗа одобрили увеличение уставного капитала

Акционеры АвтоВАЗа одобрили увеличение уставного капитала

Акционеры АвтоВАЗа на общем собрании одобрили увеличение уставного капитала. Мероприятие проводилось в заочной форме. Всего планируется разместить 9 млрд 250 тысяч акций по цене 10 рублей 30 копеек. Это позволит автогиганту привлечь более 95 млрд рублей. Бумаги будут размещать по 

22 марта 2017, 11:02
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают 

21 марта 2017, 04:12
АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.

Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной 
21 марта 2017, 03:32
Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта

Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта

Во вторник, 21 марта, в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе состоится церемония прощания с Петром Прусовым.
Создатель легендарной «Нивы», почетный гражданин Самарской области Петр Прусов скончался 19 марта на 76-м году жизни.

Соболезнования семье конструктора выразил глава региона Николай Меркушкин. 
21 марта 2017, 09:25
Составлен ТОП-3 спорткаров российского производства

Составлен ТОП-3 спорткаров российского производства

Эксперты обнародовали рейтинг лучших российских спорткаров. Выпуском этого сегмента автомобилей в РФ занимается только АвтоВАЗ.
На первой строке списка расположилась LADA Kalina NFR. Авто имеет 1,6-литровый двигатель мощностью 136 л.с. Кроме того, модель оснащена усовершенствованной системой торможения. Цена базовой версии 

20 марта 2017, 10:20
Компании Виктора Суркова предъявили иск

Компании Виктора Суркова предъявили иск

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая 

28 февраля 2017, 01:57
В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

38% ценных бумаг предприятия, согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, реализуют в форме публичного предложения пятью лотами.
17 февраля 2017, 03:37
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