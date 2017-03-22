В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сызранского предприятия «Криста», выпускающего автокомпоненты, в том числе для АвтоВАЗа. С иском обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в материалах арбитража не указана.
Между тем, согласно реестру судебных приставов, только в этом году в отношении «Кристы» было возбуждено четыре производства на сумму свыше 13 млн рублей. По данным «СПАРК», 92 процента в компании принадлежит Максиму Симонову. Это сын депутата областной губдумы Владимира Симонова.
По словам экспертов, сокращение объемов выпуска машин на АвтоВАЗе негативно отразилось на финансовом состоянии поставщиков. Сейчас трудности испытывают практически все 100 заводов, поставляющих детали на главный конвейер. Ситуация может измениться только с восстановлением рынка и повышением уровня локализации автомобилей Lada.
|
Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами
Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.
Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении …
|
22 марта 2017, 04:31
|
Акционеры АвтоВАЗа одобрили увеличение уставного капитала
|
22 марта 2017, 11:02
|
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом
В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают …
|
21 марта 2017, 04:12
|
АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina
Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.
Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной …
|
21 марта 2017, 03:32
|
Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта
Во вторник, 21 марта, в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе состоится церемония прощания с Петром Прусовым.
Создатель легендарной «Нивы», почетный гражданин Самарской области Петр Прусов скончался 19 марта на 76-м году жизни.
Соболезнования семье конструктора выразил глава региона Николай Меркушкин. …
|
21 марта 2017, 09:25
|
Составлен ТОП-3 спорткаров российского производства
Эксперты обнародовали рейтинг лучших российских спорткаров. Выпуском этого сегмента автомобилей в РФ занимается только АвтоВАЗ.
|
20 марта 2017, 10:20
|
Компании Виктора Суркова предъявили иск
В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о признании банкротом подразделения одной из крупнейших бизнес-структур региона - компании «Виктор и Ко Управление проектами». Организация входит в корпорацию, принадлежащую известному самарскому девелоперу Виктору Суркову. Признать общество несостоятельным требует московская «Центральная управляющая …
|
28 февраля 2017, 01:57
|
В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»
|
17 февраля 2017, 03:37