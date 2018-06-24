4
25
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                888888888    .d8888b.   888                           8888888888 
                888         d88P  Y88b  888                           888        
                888         Y88b. d88P  888                           888        
 888  888  888  8888888b.    "Y88888"   88888b.   88888b.    .d8888b  8888888    
 888  888  888       "Y88b  .d8P""Y8b.  888 "88b  888 "88b  d88P"     888        
 888  888  888         888  888    888  888  888  888  888  888       888        
 Y88b 888 d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  888 d88P  888  888  Y88b.     888        
  "Y8888888P"    "Y8888P"    "Y8888P"   88888P"   888  888   "Y8888P  8888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

«Вылетел как сумасшедший!»: В Самаре «Мерседес» разбился о трамвай

Вчера, 22 июня, вечером в Самаре на пересечении улицы Советской с проспектом Юных Пионеров произошло ДТП. «Мерседес» старого образца не уступил дорогу трамваю, который следовал по 13 маршруту, сообщают очевидцы в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась 
23 июня 2018, 02:30
Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти

Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих 
22 июня 2018, 03:18
Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре

В Самаре в пятницу, 22 июня, на Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта и кареты скорой помощи. Утром три машины столкнулись «паровозиком» возле станции метро «Московская». В результате скорая помощь оказалась зажата между маршруткой и микроавтобусом Fiat. 
22 июня 2018, 02:57
Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре

Массовое ДТП: четыре автомобиля столкнулись в Самаре

21 июня в Самаре произошло крупное ДТП с участием сразу с четырьмя автомобилями. Все случилось около 16:00 на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. Там столкнулись Nissan, Lexus, KIA и Chevrolet, сообщает группа «ДТП Самара». От удара у трех машин 
22 июня 2018, 11:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх