Более 280 тысяч рублей хотят взыскать с виновника смертельного ДТП в Тольятти Тольяттинская прокуратура хочет взыскать деньги с виновника крупного ДТП, которое произошло зимой. 15 января пьяный водитель за рулем «Лады Гранты» двигался по улице Мичурина. Мужчина шел с превышением скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил двоих …