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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор
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12 декабря 2018, 01:51
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Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
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12 декабря 2018, 01:16
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение
Во вторник, 11 декабря, в Сызрани произошла дорожная авария около поворота под мосты на улице Декабристов, напротив недостроенной соборной мечети. Легковушка ВАЗ-2110 врезалась в металлическое ограждение проезжей части. Известно, что машина получила механические повреждения в передней части кузова. На месте …
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12 декабря 2018, 08:40
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Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу
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11 декабря 2018, 12:20