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17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя машинами в Тольятти
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8 января 2019, 02:17
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В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик
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8 января 2019, 12:38
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Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»
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7 января 2019, 03:48
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В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице
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7 января 2019, 11:34
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Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»
В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном …
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6 января 2019, 09:51
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Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»
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6 января 2019, 03:43
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В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой
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6 января 2019, 12:37
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В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
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29 декабря 2018, 04:21
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«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек
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25 декабря 2018, 12:15
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В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих
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25 декабря 2018, 10:25
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В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП
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24 декабря 2018, 01:51