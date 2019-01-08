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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя машинами в Тольятти

17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя машинами в Тольятти

Вчера, 7 января, около 19:00 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 32-летнего водителя ВАЗ-2114, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, автомобилист двигался по Ленинскому проспекту в сторону Степана Разина. В районе дома 

8 января 2019, 02:17
В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В понедельник, 7 января, произошел крупный пожар в Автограде. Сигнал о возгорании в Тупиковом проезде в Центральном районе поступил в 18:59. Оказалось, что очевидцы увидели пламя в грузовике. На месте происшествия работали 17 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы 
8 января 2019, 12:38
Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»

Под Самарой фура снесла трактор: тракториста увезли на «скорой»

Вчера, 6 января, около 12:10 в Ставропольском районе Самарской области столкнулись фура «Вольво с полуприцепом и трактор «Беларусь» ДТП произошло примерно на федеральной трассе М-5 «Урал»
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель большегруза, двигаясь со стороны Самары в направлении 
7 января 2019, 03:48
В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице

В Сызрани столкнулись две легковушки Lada: оба водителя в больнице

Стало известно, что в воскресенье, 6 января, в Сызрани зафиксировали ДТП с пострадавшими. В 13:00 22-летний молодой человек ехал на Lada Priora со стороны улицы Керамической в направлении Демократического проезда. Во время обгона он не сумел справиться с управлением, и 
7 января 2019, 11:34
Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

Скончался тренер Центра подготовки «Крыльев Советов»

В воскресенье, 6 января, скоропостижно скончался тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 39-летний Вадим Ботов. Он был наставником талантливой команды «КС-ЦПФ» 2002 года рождения, воспитанники которой постоянно получали вызовы в юношеские сборные своих стран. Несколько из них тренируются в молодежном 
6 января 2019, 09:51
Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

В Самаре на Южном шоссе напротив ТЦ «Амбар» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, мужчина ехал на «Лада Гранта». По неустановленной причине он не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в «Хендай». Водитель вазовской легковушки 
6 января 2019, 03:43
В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В областной столице тушили стену двухэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил дежурному в ночь на 5 января. Оказалось, что на улице Садовой в Самарском районе губернского центра загорелась стена двухэтажки на площади 1 квадратный метр. На место событий выехали 14 
6 января 2019, 12:37
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

В понедельник, 24 декабря, произошла крупная авария на трассе в Большеглушицком районе области. Лоб в лоб там столкнулись Lada Largus и ВАЗ-21074, различные травмы получили восемь человек. На 105 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - до границы с Республикой 
25 декабря 2018, 12:15
В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В понедельник в Самаре произошла авария с пешеходами и снегоуборочной техникой, в которой пострадали три человека. Около шести утра автобус ПАЗ ехал без пассажиров по улице Ново-Садовой в сторону Советской Армии. По предварительной информации, водитель не сумел справиться с управлением 
25 декабря 2018, 10:25
В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В воскресенье, 23 декабря, в областной столице произошла авария с тремя машинами. В 20:25 22-летняя девушка двигалась на Lada Priora по ул. Гастелло в сторону улицы Академика Павлова. Однако автомобилистка не соблюдала безопасную дистанцию до ехавшей впереди нее машины и 
24 декабря 2018, 01:51
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