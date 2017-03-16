В воскресенье, 26 февраля, в Самаре огнем были повреждены три припаркованных на улице автомобиля. Один случай произошел в Промышленном районе, другой в Ленинском.

Первое сообщение о пожаре на Шестой просеке поступило в МЧС в 08:14. Возгорание началось в моторном отсеке иномарки …