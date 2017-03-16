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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре молодой человек заперся в чужой квартире, вызвал спасателей и, рискуя разбиться насмерть, свесился с балкона 11-го этажа. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. На месте работали сотрудники МЧС, полицейские и медики. 

1 марта 2017, 01:09
Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

Самарские синоптики сделали прогноз на начало весны

В начале марта по прогнозам Приволжского Гидрометцентра в Самарской области будет по-весеннему тепло. Температура воздуха на 8 градусов превысит средние многолетние значения. До конца недели в ночные часы ожидаются слабые морозы, а днём - оттепель и близкие к нулю значения 

1 марта 2017, 12:37
Три машины сгорели в Самаре за сутки

Три машины сгорели в Самаре за сутки

В воскресенье, 26 февраля, в Самаре огнем были повреждены три припаркованных на улице автомобиля. Один случай произошел в Промышленном районе, другой в Ленинском.

Первое сообщение о пожаре на Шестой просеке поступило в МЧС в 08:14. Возгорание началось в моторном отсеке иномарки 

27 февраля 2017, 01:13
В Самарской области зафиксировали рекордно теплую для февраля погоду

В Самарской области зафиксировали рекордно теплую для февраля погоду

В субботу, 25 февраля, самарские синоптики зарегистрировали на территории региона новый температурный рекорд. В поселке Авангард столбик термометра достиг отметки +2,3 градуса по Цельсию. Это аномально теплая для этого месяца погода. Предыдущий рекорд – 2,1 градуса тепла – в Авангарде 
27 февраля 2017, 10:50
Дети утонули в овраге с талой водой в Самарской области

Дети утонули в овраге с талой водой в Самарской области

В воскресенье, 26 февраля, в Самарской области двое детей утонули в овраге с талой водой. Погибшие – 10-летние мальчики, сообщает портал samru.ru.

Инцидент произошел в селе Красные Ключи, это в Похвистневском районе. По предварительной информации, дети играли на 
27 февраля 2017, 10:33
МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

Новые аппараты космического мониторинга будут введены в строй МЧС России совместно с Роскосмосом. Об этом представителям информагентств рассказал заместитель руководителя ведомства Владимир Степанов.
По его словам, в настоящее время растут мощности системы приема космической информации в Арктической зоне. Кроме того, 

15 февраля 2017, 05:26
Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

В Самарскую область придет большая вода. Специалисты полагают, что населенные пункты двадцати двух муниципальных районов губернии могут оказаться под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе первого в этом году заседания межведомственной противопаводковой комиссии региона.

Дождливая осень, снежная зима и 

9 февраля 2017, 02:44
Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

"Мороз и солнце; день чудесный!" Зимнее утро этого вторника встретило самарцев низкой температурой воздуха. Минувшей ночью столбик термометра опускался до минус 30 градусов по Цельсию. Из-за этого сегодня у многих плохо заводились транспортные средства. Со слов наших телезрителей, большая часть 

7 февраля 2017, 10:37
В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В воскресенье многочасовая метель привела к тому, что видимость на дорогах не превышала 10 метров. Выпало 13 миллиметров осадков - сообщает Приволжский Гидрометцентр. В результате слой снега увеличился на 12 сантиметров. Высота снежного покрова сейчас достигает 65 сантиметров, а например, 

6 февраля 2017, 12:41
Уровень воды в Волге у Самары снизился до 30,2 м

Уровень воды в Волге у Самары снизился до 30,2 м

На Волге продолжается снижение уровня воды, сообщает МЧС по Самарской области. По состоянию на 8 часов утра 30 мая данный показатель составил 30,2 метра балтийской системы. Это почти на 3 метра ниже пикового значения паводка, отмеченного в начале мая. Предполагается, 
30 мая 2016, 01:11
Паводок в Самарской области закончится 1 июня

Паводок в Самарской области закончится 1 июня

Такой прогноз сделали в региональном управлении МЧС. К первому дню лета Волга вернется в основное русло на отметку, равную примерно 29 метрам балтийской системы. В настоящее время уровень почти на 4 метра превышает нормативный. По данным ведомства, с 10 мая 

13 мая 2016, 03:39
Уровень воды в Волге около Самары почти на 1, 5 метра выше нормы

Уровень воды в Волге около Самары почти на 1, 5 метра выше нормы

Уровень воды в Волге в Самаре составляет 32,5 метра - почти на 1, 5 метра выше нормы. По прогнозу областного управления МЧС, он может вырасти еще на 50 сантиметров. Под угрозой затопления обширные территории Самары, Кинеля, Новокуйбышевска и другие населенные пункты. В 

6 мая 2016, 06:16
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