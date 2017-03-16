Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", грядущее половодье могло оказаться сопоставимо с тремя наиболее мощными за всю историю наблюдений.
Только в бассейнах рек Сызрань и Большой Иргиз запасы воды в снеге сейчас ниже нормы. Во всех остальных на территории области, они практически наполовину превышают средние многолетние значения. Высота снежного покрова в целом по губернии сейчас составляет 44 сантиметра. Для сравнения, в прошлом году было 27. Почва промерзла более, чем вдвое глубже, чем прошлой весной - до 42 сантиметров. Все это предпосылки мощного паводка.
Людмила Анурова, начальник Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС»:
- Уровень воды у Самары – 28:90. Выше нормы на четыре сантиметра и выше прошлогодних значений на 37 сантиметров. Очищение ото льда Саратовского и Куйбышевского водохранилищ мы ожидаем раньше нормы на 5-6 дней. Куйбышевского – это в пределах 20-25 апреля, а Саратовского 11-16 апреля.
Паниковать не стоит, считают метеорологи. Запасы объемов в водохранилищах есть. Мощный сибирский антициклон, который устоит в Самарской области до середины следующей недели, помогает привести ситуацию к норме. Ясная и морозная погода приводит к вымерзанию влаги ночью и ее испарению днем. Если не случится техногенных аварий и неблагоприятного стечения погодных условий, резких весенних процессов не произойдет.
Валерий Заворохин, зам. начальника ГУ МЧС России по Самарской области:
- Паводок пройдет в две фазы. Третья декада марта – мы планируем, что вскроются малые реки. И он начнется в 20 числах, начиная с 25-25, активное вскрытие малых рек и там начнутся все наши паводковые явления в первом этапе. Пик паводка, исходя из многолетних наблюдений, он приходится на середину апреля по малым рекам. Потом вторая фаза, активная фаза начнется, когда начнутся сбросы в створе Жигулевской ГЭС.
Спасателями проведены превентивные противопаводковые мероприятия. С 10 марта действует центр по мониторингу ситуации. Подготовлены команды взрывотехников для ликвидации возможных ледовых заторов. В борьбу с половодьем в регионе готовы вступить 6220 сотрудников МЧС, в распоряжении которых 993 автомобиля, 421 единица специальной и 191 - инженерной техники. Могут быть привлечены 83 плавсредства и до семи воздушных судов.
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