9
47
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

11-летний мальчик пропал в Тольятти

11-летний мальчик пропал в Тольятти

В Самарской области сотрудники полиции и волонтеры из "Лиза Алерт" разыскивают 11-летнего мальчика. Житель Тольятти Вадим Петров ушёл из своего дома в поселке Тимофеевка еще вчера, 10 августа,  утром и до сих пор не вернулся.
 
Приметы ребенка: на вид 
11 августа 2018, 04:18
Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

В Самарской области найден пропавший 8-летний мальчик. Сообщение про его исчезновение появилось утром в понедельник, 4 июня. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали формировать экипаж для организации поиска. «Внимание, пропал ребенок! 4 июня 2018 года в 10 часов мальчик 

4 июня 2018, 05:06
Найдена пропавшая самарская школьница

Найдена пропавшая самарская школьница

Самарские полицейские разыскали пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Ее родители обратились в Похвистневский отдел полиции. Девочка пропала неделю назад: ушла из дома и не вернулась, на звонки по мобильному телефону не отвечала. Силовикам поступила информация, что пропавшую видели в соседнем регионе – 

13 сентября 2017, 08:05
В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В селе Яблоновый Овраг под Самарой пропала местная жительница – девочка 12 лет. По предварительной информации, в пятницу, 2 июня, около часа дня она ушла купаться и не вернулась домой. К поискам ребенка подключились волонтеры.
5 июня 2017, 01:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх