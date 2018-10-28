11-летний мальчик пропал в Тольятти В Самарской области сотрудники полиции и волонтеры из "Лиза Алерт" разыскивают 11-летнего мальчика. Житель Тольятти Вадим Петров ушёл из своего дома в поселке Тимофеевка еще вчера, 10 августа, утром и до сих пор не вернулся.



Приметы ребенка: на вид …