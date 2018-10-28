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11-летний мальчик пропал в Тольятти
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11 августа 2018, 04:18
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Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области
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4 июня 2018, 05:06
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Найдена пропавшая самарская школьница
Самарские полицейские разыскали пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Ее родители обратились в Похвистневский отдел полиции. Девочка пропала неделю назад: ушла из дома и не вернулась, на звонки по мобильному телефону не отвечала. Силовикам поступила информация, что пропавшую видели в соседнем регионе – …
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13 сентября 2017, 08:05
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В Самарской области пропала 12-летняя девочка
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5 июня 2017, 01:18