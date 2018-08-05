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Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре
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5 июня 2018, 09:15
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Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой
Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. …
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26 мая 2016, 08:14
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На Кировском рынке прошла выемка документов
По информации телерадиокомпании "ТЕРРА", в администрации Кировского вещевого рынка прошла выемка документов. Процедуру проводили налоговая инспекция и областной ОБЭП. Их интересовала финансово-хозяйственная документация. Известно, что уголовное дело возбуждено еще месяц назад. По какой статье, пресс-служба следственного комитета сообщить отказалась. Дирекция …
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25 декабря 2013, 12:02