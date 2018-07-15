В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег 5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …