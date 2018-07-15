Вчера, 14 июля, вечером в Тольятти прошел сильнейший ливень. Всего за полчаса дождь полностью затопил крупнейшие дороги Автограда.
Как результат, на дорогах «поплыли автомобили», в многих из них начала набираться вода. В частности, она проникла в салон вахтового автобуса, перевозившего рабочих «КуйбышевАзота», пишут местные СМИ. Никто не пострадал.
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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
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10 апреля 2018, 01:16
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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10
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Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 09:58