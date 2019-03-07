|
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
|
8 марта 2019, 08:34
|
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
|
7 марта 2019, 10:46
|
На РКЦ "Прогресс" сократят более 800 человек
|
7 марта 2019, 05:47
|
В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль
|
7 марта 2019, 04:45
|
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
|
7 марта 2019, 02:22
|
Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав
Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» …
|
7 марта 2019, 08:42
|
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
|
6 марта 2019, 04:35
|
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
|
5 марта 2019, 09:31
|
Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов
Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и …
|
5 марта 2019, 12:04
|
В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона
Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием …
|
4 марта 2019, 02:22
|
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
|
28 февраля 2019, 05:06
|
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
|
26 февраля 2019, 12:45
|
В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии
В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время …
|
22 февраля 2019, 10:35
|
Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов
|
22 февраля 2019, 10:55
|
В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации
|
7 февраля 2019, 02:39
|
Интернет-магазин мебели: просто, удобно, выгодно
Обустройство дома – дорогостоящее удовольствие, поэтому к выбору мебели следует относиться особенно тщательно. В последнее время все большую популярность набирают интернет-магазины мебели. Это обусловлено рядом причин, которые выгодно отличают сетевые площадки от обыкновенных гипермаркетов или салонов.
Во-первых, это значительная …
|
18 января 2019, 12:51
|
Аналитический центр при правительстве РФ проанализировал тенденции российской экономики
Аналитический центр, работающий при правительстве РФ, проанализировал текущие тенденции российской экономики. Есть мнение, что «защитная» модель поведения граждан, которая подразумевает принцип «меньше тратить - больше сберегать», постепенно сходит на нет.
|
7 апреля 2017, 01:45
|
2015 год в России побил антирекорд по степени недоверия потребителей
|
27 октября 2015, 02:41
|
Слежка за людьми
На Западе стремительно развивается новая ниша – отслеживание через сенсорные приборы перемещений покупателей по городу и магазинам. Компании растут в этой нише как грибы. Но их бизнес вызывает возмущение граждан, отмечают "Ведомости".
Фэн Цанг, владелец модного ресторана азиатской кухни Happy Child …
|
24 января 2014, 10:53
Мы Вам перезвоним!