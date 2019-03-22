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В Самаре завели уголовное дело из-за гибели пешехода на Утевской
В Самаре завели уголовное дело из-за гибели пешехода на улице Утевской. Его возбудили по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть».
Напомним, что утром 4 марта в 07:45 33-летняя женщина ехала на иномарке Mercedes C-class …
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19 марта 2019, 04:37
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Глава Минздрава пообщался с врачами из Тольятти, которые опубликовали зарплатные ведомости
В понедельник, 18 марта, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов провел личный прием сотрудников Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Напомним, что ранее врачи и медсестры разместили в соцсетях свои расчетные листы, в которых была указана их зарплата. Публикация вызвала …
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19 марта 2019, 02:22
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В Самаре на парня, который вышел погулять с собакой, обрушилась ледяная глыба
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19 марта 2019, 11:09
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Между Волгарем и «Амбаром» будет курсировать бесплатный автобус
С субботы, 16 марта, в Куйбышевском районе Самары начнут ходить бесплатные автобусы от микрорайона Волгарь до торгового центра «Амбар» на Южном шоссе. Курсировать они будут ежедневно. Планируется делать четыре остановки: торгово-развлекательный комплекс «Амбар», Кряж, остановка Казачья (на улице Шоссейной) и …
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15 марта 2019, 01:57
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