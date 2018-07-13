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Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода
Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо …
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8 июля 2018, 10:39
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Подготовка к выборам продолжается в Самарской области
Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским …
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8 июля 2018, 10:15
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В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным
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5 июля 2018, 01:41
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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти
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26 апреля 2018, 06:18
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Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель …
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19 марта 2018, 06:07
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Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги
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17 января 2018, 01:30
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У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер
В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.
«По предварительной информации полицейских на …
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18 декабря 2017, 04:20
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В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера
В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома …
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24 ноября 2017, 03:50