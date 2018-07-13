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Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо 
8 июля 2018, 10:39
Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским 
8 июля 2018, 10:15
В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самарской области началось общественное обсуждение резонансного «закона о тишине». Дискуссия продлится до 11 августа.

Напомним, что если новые поправки будут приняты, то в многоквартирных домах запретят проводить шумные ремонтные и погрузочные работы и вечеринки с 20:00 до 08:00 
5 июля 2018, 01:41
Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

25 апреля в Тольятти произошло ЧП. В Автозаводском районе города мужчина сорвалс с балкона на 6 этаже дома на бульваре Туполева. По предварительным данным, имел место быть несчастный случай. 75-летний пенсионер пытался перелезть с одного балкона на другой, но не 
26 апреля 2018, 06:18
Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель 

19 марта 2018, 06:07
Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

В Самарской области на 13 километре дороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чеснаковка – Русская Селитьба произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и машины «КамАЗ». ДТП произошло во вторник, 16 января, около трех часов дня.

Отечественным внедорожником, ехавшим со 
17 января 2018, 01:30
У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.

«По предварительной информации полицейских на 

18 декабря 2017, 04:20
В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 

24 ноября 2017, 03:50
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