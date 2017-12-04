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Материалы по теме:

В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

С 23 ноября изменилось движение по участку дороги М-5 в Самарской области. Это связано с открытием после ремонта моста через Волгу по плотине Жигулевской ГЭС.  Речь идет об участке от 943 километра до 972 километра трассы М-5 «Урал». Там с 
23 ноября 2017, 08:04
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками

В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка  необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.

«В текущем году начаты работы по 

20 ноября 2017, 05:00
В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы

На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября там установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает 
15 ноября 2017, 03:48
В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем 
19 октября 2017, 11:35
На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи

На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи

Крупную партию спиртного в ларьке на улице Ново-Садовой изъяли специалисты областного Департамента регулирования оборота алкогольной продукции. Поводом для проверки павильона послужили жалобы жителей близлежащих домов на то, что там торгуют пивом, хотя ларек является нестационарным объектом - а значит продавать 

5 октября 2017, 09:31
Московское шоссе и Ново-Садовую соединят новой дорогой

Московское шоссе и Ново-Садовую соединят новой дорогой

Самарские чиновники заказали проект реконструкции улицы Губанова. Там построят новую дорогу, которая соединит Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. Проектные работы должны быть выполнены в 2018 году, начать строительство планируют уже в 2019-м, передает 63.ru. Отметим, в настоящее время идет 
29 августа 2017, 05:10
Назначена дата начала продаж iPhone 6S

Назначена дата начала продаж iPhone 6S

Анонс новинки, по некоторым данным, запланирован на 11 сентября (что маловероятно из-за трагедии 14-летней давности), продажи начнутся через неделю, 18 сентября.

По слухам, iPhone 6S будет оснащен камерой в 12 мегапикселей с возможностью записи видео формата 4К и режимом 
6 июля 2015, 08:19
Йоги Самары получат площадь Куйбышева

Йоги Самары получат площадь Куйбышева

В нем могут принять участие все желающие. Ожидается, что в воскресенье, 21 июня, на площади Куйбышева для упражнений по йоге соберутся несколько сотен человек. Занятия пройдут на футбольном поле. Кроме того, по всему городу будут проведены мастер-классы и дни открытых 
17 июня 2015, 05:26
Сегодня День Самарской губернии

Сегодня День Самарской губернии

Регион впервые отмечает памятную дату, установленную областным законом от 10 ноября прошлого года. Во всех муниципальных образованиях пройдут торжественные мероприятия, тематические экскурсии и концертные программы. Центром праздника станет столица губернии.

Прямо сейчас на сайте Самарского историко-краеведческого музея имени Алабина можно оценить виртуальную 

13 января 2015, 10:55
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