В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает … На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября тамсветофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает