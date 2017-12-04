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В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5
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23 ноября 2017, 08:04
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Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря
В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.
«Об открытии движения сообщим …
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23 ноября 2017, 03:07
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Самара: Московское шоссе получит систему управления потоками
В Самаре появится новая автоматизированная система управления дорожным движением на Московском шоссе. Она включает светофоры, детекторы транспорта и систему видеонаблюдения. Установка необходимого оборудования началась в 2017 году. Элементы АСУУД уже начали вводить на улице Авроры.
«В текущем году начаты работы по …
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20 ноября 2017, 05:00
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В Самаре корректируют схему движения на перекрестке Кирова и Победы
На пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, который раньше называли «диким перекрестком», корректируют схему движения. Напомним, в конце октября там установили светофоры. Жители Самары пожаловались в «Самарадортранссигнал», что движению по Кирова в направлении Физкультурной через перекресток с Победой мешает …
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15 ноября 2017, 03:48
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В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт
Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем …
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19 октября 2017, 11:35
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На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи
Крупную партию спиртного в ларьке на улице Ново-Садовой изъяли специалисты областного Департамента регулирования оборота алкогольной продукции. Поводом для проверки павильона послужили жалобы жителей близлежащих домов на то, что там торгуют пивом, хотя ларек является нестационарным объектом - а значит продавать …
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5 октября 2017, 09:31
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Московское шоссе и Ново-Садовую соединят новой дорогой
Самарские чиновники заказали проект реконструкции улицы Губанова. Там построят новую дорогу, которая соединит Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. Проектные работы должны быть выполнены в 2018 году, начать строительство планируют уже в 2019-м, передает 63.ru. Отметим, в настоящее время идет …
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29 августа 2017, 05:10
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Назначена дата начала продаж iPhone 6S
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6 июля 2015, 08:19
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Йоги Самары получат площадь Куйбышева
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17 июня 2015, 05:26
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Сегодня День Самарской губернии
Регион впервые отмечает памятную дату, установленную областным законом от 10 ноября прошлого года. Во всех муниципальных образованиях пройдут торжественные мероприятия, тематические экскурсии и концертные программы. Центром праздника станет столица губернии.
Прямо сейчас на сайте Самарского историко-краеведческого музея имени Алабина можно оценить виртуальную …
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13 января 2015, 10:55